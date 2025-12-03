繼半導體後下一波AI最大贏家 外媒點出是它 曝3個理由

半導體一直是人工智慧領域的最大贏家，但下一波成長浪潮可能來自軟體、自動駕駛汽車和雲端運算產業明星企業。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕半導體一直是人工智慧領域的最大贏家，但下一波成長浪潮可能來自軟體、自動駕駛汽車和雲端運算產業明星企業。

外媒The Motley Foool報導，迄今為止，人工智慧（AI）的蓬勃發展主要建立在硬體基礎之上。支撐人工智慧運作的昂貴資料中心推動了對處理器的巨額投入，而這些處理器正是賦予人工智慧智慧的關鍵所在。晶片製造商因此獲益匪淺。輝達是人工智慧處理器領域的絕對領導者，佔約90%的市場份額，其股價在過去3年裡上漲了950%。台積電生產了世界上大部分最先進的處理器，其股價也上漲了近250%。

請繼續往下閱讀...

然而，有一些令人信服的理由表明，下一輪人工智慧熱潮將更加專注於軟體和服務，Alphabet則可能是最大的贏家之一，以下解釋了為什麼這種轉變可能已經開始。

1. 價值2兆美元的人工智慧雲端機遇

人工智慧市場正處於起步階段，其中最大的機會之一是人工智慧雲端服務。這涵蓋了從聊天機器人等人工智慧服務到用於研究和人工智慧模型訓練的智慧雲端產品等方方面面。

將人工智慧融入幾乎所有雲端服務，創造了巨大的機會。高盛估計，到2030年，全球人工智慧雲端收入可能達到2兆美元。

Alphabet 擁有得天獨厚的優勢，因為該公司旗下擁有許多雲端服務，包括Google Workspace、Gemini 3、Google Cloud 等。而且，該公司在人工智慧領域的應用已初見成效。這家科技巨頭目前擁有6.5億Gemini月活躍用戶，第三季雲端業務收入成長34%，達到151億美元。此外，該公司表示，其Google Cloud客戶中有70%已經在使用其人工智慧服務。

2. 自動駕駛汽車正在創造一個價值2.3兆美元的市場

一場利用人工智慧推動自動化領域重大變革的淘金熱正在醞釀中。除了人形機器人之外，最大的機會之一就是自動駕駛汽車（AV）。Alphabet 旗下的Waymo已成為該領域的領導企業，目前已在全美五個城市提供自動駕駛服務，並計劃很快將服務擴展到另外三個城市。

Waymo是美國自動駕駛領域的領導企業，擁有16年的研發經驗和超過1億英里的實際駕駛里程。考慮到2030年自動駕駛汽車市場規模將達到2.3兆美元，這項領先優勢最終將為Alphabet帶來巨大的收益。

3. 在人工智慧時代，廣告和搜尋依然蓬勃發展

人工智慧時代的廣告業不久前還是個熱門話題，但Alphabet公司已經將這個潛在問題轉化為優勢。該公司第三季的廣告收入成長了12.6%，達到741億美元。

Alphabet在人工智慧軟體領域處於領先地位，並且已經從人工智慧雲端和廣告領域獲得了顯著收益，同時自動駕駛汽車也蘊藏著巨大的潛力，因此無論下一波人工智慧熱潮來自哪裡，Alphabet 都已做好充分準備從中受益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法