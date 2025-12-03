致力降低對中依賴 歐盟力推關鍵產品70％材料「歐洲製造」

布魯塞爾推動關鍵產品70%材料歐洲製造。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報3日報導，布魯塞爾正制定「產業加速法案」（Industrial Accelerator Act），針對汽車等特定產品的材料與零件，設定70％「歐洲製造」門檻，以致力推動在地產品優先以及降低對中國進口的依賴。

知情者指出，這項預定本月10日提出的法律草案，可能使歐洲企業每年斥資逾100億歐元採購較昂貴的歐洲材料，進而推升企業成本，削弱其市場競爭力。

一名歐盟官員指出，該立法涵蓋的領域仿效中國關鍵產業政策「2025中國製造」與「2035中國標準」，這些政策迫使外商與中國企業成立合資公司，以換取市場准入。他說，「我們試圖在亟需的產業保護與開放性之間取得微妙平衡，而後者對歐洲DNA非常重要」。

先前抱持質疑的國家，比如德國已表示，基於當前的經濟局勢，如今較為支持「購買歐洲」的規則，相關規則可能影響汽車產業，以及太陽能板等乾淨技術。

三名歐洲官員指出，70％的在地材料與零件採用門檻還在討論中，該目標可能變動，取決於相關產業的關鍵性以及依賴程度。比如汽車產業，政府的獎勵將僅適用於符合門檻的汽車，電池也將被要求含有一定程度的歐洲原物料。

消息來源表示，該要求僅實施於獲取公共資金，比如政府採購合約、國家支持的貸款與補貼的項目，同時也將考慮相關材料的歐洲產能狀況。

他們也說，該法案可能有變，甚至延後推出，因為歐盟執委會內部對條款內容出現分歧，比如，法國出身的歐盟產業政策執行委員塞儒內（Stephane Sejourne）希望「歐洲」的定義限至於歐盟。

此外，儘管塞儒內主導的產業政策部門力主在地原物料採用門檻，但貿易部門則抱持質疑。

世界貿易組織（WTO）規則禁止偏袒在地生產商，不過基於安全有關因素則除外。一名歐洲官員以太陽能逆變器為例說，由於該關閉機制具安全風險，依據新規或許必須主要為歐洲製造。

