Costco退貨一次搞懂 但也有些例外

〔財經頻道／綜合報導〕根據Costco的退貨政策，顧客可以隨時退回任何不滿意的商品（部分商品除外）。退貨服務支援線上和線下Costco門市。

Costco對退貨時間沒有限制，在大多數情況下，消費者可以隨時退貨，但也有一些例外。

針對一般退貨窗口，大多數物品沒有時間限制電子產品和部分特定商品（例如電視、電腦、無人機）的退貨期限為90天。

在假日退貨方面，則與其他一些零售商不同，Costco沒有單獨的假日退貨政策。大多數商品都適用其標準的彈性退貨期限。

Costco承諾退貨不設限，絕非虛言。無論是清倉商品、損壞或有瑕疵的商品、二手商品，或是多年前購買的商品，都可以退貨。甚至無需提供收據，因為Costco可以透過您的會員帳戶查詢您的購買記錄。

哪些商品符合退貨資格？

Costco出售的大部分商品都可以全額退款，包括運費和手續費，即使商品已經開封或使用過。購買時間和商品狀況並不重要，Costco會確保您滿意後​​再退款。不過，也有一些商品類別有退貨限制。

Costco不接受以下商品的退貨，或限制退貨：

1. 電子產品：如果自原始購買日期起已超過90天已過保固期的輪胎和電池，在美國某些州，法律禁止退貨，而酒精和香菸則屬於此類。

2.貴金屬包括金條或禮品卡客製化特殊訂單：對於保固期內不符合規格的產品，可提供維修或更換服務。

3. 航空公司及現場演出活動項目購物卡、禮品卡和票券網上訂購的休閒推車：自收到產品之日起90天內接受退貨

4. 隱形眼鏡和眼鏡：必須退回至購買所在Costco倉庫的眼鏡部門。

5. 助聽器：必須退回至購買所在Costco倉庫的助聽器中心。

此外，透過貨運方式送達的物品必須以相同方式退回。

