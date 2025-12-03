東京威力科創被起訴 TEL發聲明致歉並強化法遵

對於台灣子公司東京威力科創因2奈米事件被起訴，日本設備大廠TEL今發出聲明，針對此事件造成的重大不安，並向所有利益相關者致上深切的歉意。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕對於台灣子公司東京威力科創因2奈米事件被起訴，日本設備大廠TEL（Tokyo Electron）今發出聲明，針對此事件造成的重大不安，並向所有利益相關者致上深切的歉意，為防止類似事件再次發生，公司將進一步強化包含臺灣子公司東京威力科創與全集團整體的法遵體系及稽核機制。

TEL台灣子公司東京威力科創1名前員工（該員已被逮捕並起訴）涉嫌洩露客戶機密資訊，台灣檢察機關對此案已進行調查，並於今年12月2日宣布以違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，起訴台灣子公司東京威力科創。TEL強調母公司（Tokyo Electron）並未被起訴。

TEL表示，公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則的行為。對於此次事件深感遺憾，並以極為嚴肅的態度看待，針對所造成的重大不安，向所有利益相關者致上深切的歉意。

檢調調查認為，TEL台灣子公司東京威力科創對該前員工負有法律上的監督義務，雖然該公司設有一般性及警示性的內部規範，但欠缺踐行具體防範管理措施之事證，TEL台灣子公司東京威力科創應負擔法人刑事責任。

另一方面，TEL表示，起訴書中未指出該公司及台灣子公司東京威力科創有指示該前員工不當取得資訊的組織性介入以及相關機密資訊外流。經公司調查，也無發現組織性介入及機密資訊外流情事。此外，此事件對公司營運並無影響。

TEL表示，公司一直將包含保護顧客等利害關係人敏感資訊在內的信息安全視為經營中最重要的事項之一，並以業界最高的安全標準為基礎，建立由內外專家24小時/365天常態監控的嚴密資訊安全體系，全力防範及偵測資訊外洩。為防止類似事件再次發生，公司將進一步強化包含台灣子公司東京威力科創與全集團整體的法遵體系及稽核機制。未來全體同仁也將齊心協力，持續提升企業價值，以回應所有利害關係人的期待。

