趕停車蟑螂 好市多全台只剩這幾家分店停車免費

〔記者楊雅民／台北報導〕好市多（COSTCO）停車位常常一位難求，不少車位遭停車蟑螂佔用，好市多新莊店也已安裝好停車收費系統，近期可望啟用，全台14家好市多將僅剩5家分店可以免費停車，分別為台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁、嘉義店。

好市多表示，為提供會員更優質的消費環境，賣場正陸續導入停車收費系統，尚未安裝停車收費系統的門市會陸續導入，但會員只要消費便可折抵停車費。

好市多過去不少賣場鄰近社區或辦公大樓，卻長期遭附近住戶和上班族占用，使得好市多全台各分店陸續取消停車免費制。

網友發現，好市多新莊店戶外停車場已增設繳費亭，將加入收費行列。

有網友表示，「沒有一次去新莊好市多是可以直接停好車的，先在建國路塞個十幾分鐘，進去裡面再排隊上3樓又塞幾分鐘，3樓永遠沒有空的停車格」；另有網友則直呼，「超棒，新莊沒裝繳費機根本就鄰居停車場，有夠難停」。

