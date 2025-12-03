45年首見！黃金、白銀、銅價今年同創新高 未來將更高

黃金、白銀與銅價今年同時創新高紀錄。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕MarketWatch 2日報導，金屬市場的強勁牛市推升黃金、白銀與銅價同時在今年創下新高紀錄，根據道瓊市場數據顯示，上一次這3種金屬價格同一年創紀錄新高是在1980年代初。

報導說，一如20世紀80年代初期，地緣政治疑慮與美元疲軟是推動此3種金屬價格飆漲的主因之一，然而今年增添一些不同驅動力，比如，不斷成長的工業需求是推升銀與銅價的重要因素，與此同時，各國央行持續買進黃金，也提振金價漲勢，但45年前並非如此。

請繼續往下閱讀...

所羅門全球（Solomon Global）特約分析師考利（Nick Cawley）指出，本月初，所有這些驅力的基本面仍然穩固。他說，「持續的通膨疑慮、美國降息，對美元貶值的恐懼，以及各國央行大量買進黃金，這些因素加總持續支撐價格；這些情況沒有轉變跡象，在未來幾月應會進一步推動此3種金屬走高」。

白銀期貨2日創每英兩59.14美元新高，超越11月28日寫下的紀錄。銅在7月23日以每磅5.8195美元創紀錄高點，黃金則在10月20日以每英兩4359.4美元寫下紀錄新高。

默克投資（Merk Investments）創辦人默克（Axel Merk）指出，憂心美國等貨幣購買力的投資人正湧向貴金屬市場尋求「多元化」。ICE美元指數今年以來已重挫逾8%。

與此同時，迷因股與比特幣等加密貨幣的下跌也促使投機投資客重回大宗商品市場。他補充，在包括銅與銀的工業金屬方面，也有投資人尋求多元化，而白銀與銅「很可能在未來經濟中扮演越來越重要角色」。

Sprott資產管理高級基金經理卡爾股特卡（Shree Kargutkar）指出，對白銀與銅持續成長的需求還未得到相應成長的供應，而且迄今為止，沒有跡象顯示供應即將激增。他說，「過去10年，金屬市場在探勘方面的支出普遍不足，而開採計畫責備當局拖延，其後果就是金屬價格將在更長時間內上漲」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法