LINE Pay Money上線首日系統一度卡關 LINE Pay：緊急擴充伺服器

〔記者李靚慧／台北報導〕 LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」下午3時正式上線， LINE Pay祭出前100萬名用戶，保證3年合作銀行提領0手續費的優惠，吸引大量民眾申辦，下午3時後，點選申辦頁面，各個申辦環節都出現「卡卡」無法申辦的情形，LINE Pay表示，因用戶申請流量大，因此使用時可能出現「暫時性錯誤」，目前已進行伺服器擴充，系統並無重大問題。呼籲用戶稍後再重新嘗試連線， 即可恢復使用。

LINE Pay 上午發布LINE Pay Money新上線的優惠方案，包括開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點、首次連結16家指定銀行送30元儲值金、連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券，及前100萬名完成開通、轉帳、付款三大功能體驗的會員，可獲保證3年提領0手續費優惠。許多民眾都衝著「前100萬名3年提領免手續費」的好康，時間一到就開始申辦。

申辦流程包括「同意使用條款」、輸入包含身分證換發紀錄的個人資料、選擇以銀行存款帳號或信用卡進行金融驗證。根據記者實測，因為申請太過踴躍，從一開始的「同意使用條款」就出現「超過限制時間」的提示，嘗試多次後，確認是本國人或外國人並輸入個人資料後，進行金融驗證才是｢卡｣最久的環節。

經過實測，輸入銀行帳戶資訊，不斷出現「暫時無法連結銀行帳戶」字樣，要求稍後再試，或是「外部網路錯誤」等字樣，若在30分鐘內驗證失敗5次，需等待30分鐘後才可重頭開始。但改用信用卡驗證，相較之下順暢不少，也終於順利申辦完成。

經詢問財金資訊公司，表示各銀行間的跨行系統均運作正常，推測是LINE Pay短時間內湧入太多人申辦，因此在前端「卡住」。LINE Pay則坦言，因用戶申請流量大，部分用戶在使用時可能出現暫時性錯誤。該公司已進行伺服器擴充，系統並無重大問題。請用戶稍後再重新嘗試連線， 即可恢復使用。

