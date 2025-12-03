自由電子報
崇越將捐贈「晶圓廠」給清大半導體學院 深化產學合作

2025/12/03 15:54

崇越科技將捐贈三座精巧的半導體晶圓廠相關模型給國立清華大學半導體研究學院，供教學展示與研究推廣使用。（記者洪友芳攝）崇越科技將捐贈三座精巧的半導體晶圓廠相關模型給國立清華大學半導體研究學院，供教學展示與研究推廣使用。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕為支持台灣半導體產業的人才培育與研究發展，崇越科技將捐贈三座精巧的半導體晶圓廠相關模型給國立清華大學半導體研究學院，供教學展示與研究推廣使用，協助學生更直觀地理解晶圓製程與關鍵材料應用。

崇越科技預計12月16日（二）上午在崇越科技總部舉行捐贈記者會。清華大學半導體研究學院院長林本堅將率領團隊出席，會中將與崇越科技共同宣布深化產學合作。崇越期待透過此次合作，串聯產業與學術界資源，推動半導體教育、研究能量與技術創新。

崇越科技去年與今年參與這次SEMICON Taiwan國際半導體展，為了讓參觀者更了解材料運用在晶圓廠各製程、廠務設施服務要項，別出心裁斥資數百萬元打造晶圓廠各製程、廠務系統的精巧模型，將晶圓廠各製程、廠務系統以精巧模型呈現，非常吸睛，連行政院院長卓榮泰、晶圓代工廠台積電、聯電等主要客戶相關主管，上門參觀都驚嘆栩栩如生。

