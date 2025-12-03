中國電商平台販售酷澎帳號 韓國用戶不安掀退會潮

韓國酷澎發生大規模資料外洩事件。（示意圖，路透）

〔中央社〕韓國酷澎近期爆發大規模個資外流事件，今天更發現中國主要線上購物平台與二手交易網站上出現「韓國酷澎帳號」販售貼文；而連日來的個資安全問題，在韓國出現酷澎「退會潮」。

韓國酷澎（Coupang）近期發生達3370萬個帳號的大規模個資外洩事件，東亞日報今天報導，根據政治界今天消息，在中國電商平台「淘寶」上，有韓國酷澎帳號被常態性販售的情況。

根據淘寶賣家資料，支付約6萬韓元（約新台幣1500元）可在3日內取得帳號，支付8萬韓元（約新台幣2000元）可在24至48小時內拿到帳號，匯款10萬韓元（約新台幣2500元）則可立即取得。若帳號在使用1個月內出現問題，還會更換成其他帳號。

在中國二手交易平台「閒魚」上也出現類似交易，只能用於購物的酷澎帳號售價5000韓元（約新台幣125元），能正常使用的帳號則以5萬韓元（約新台幣1250元）販售。

不過中國賣家被問到是否與近期韓國的大規模個資外洩事件相關時，則回答「是沒有問題的乾淨帳號」。韓國酷澎代表朴大俊（音譯）也強調，帳號販賣與本次外流事件無關。

根據韓聯社報導，目前韓國用戶的不安仍未消失，在姓名、地址、電話甚至公寓共用密碼遭外洩的情況下，韓國酷澎以「調查中」等理由態度消極，引發對電子金融詐騙與簡訊付費詐騙（簡訊釣魚）等二次受害的擔憂日漸升高。

報導指出，雖然先前韓國酷澎公告稱登入資訊並未外洩，但目前不斷有用戶回報有異常登入的嘗試紀錄，多起登入紀錄顯示地點並非韓國，而是菲律賓等海外、或標示為「未知位置」。

尤其在韓國許多用戶將信用卡等付款方式綁定到酷澎帳號，使大家更加不安。有用戶表示，自己並未遺失信用卡，也沒有其他個資外洩來源，卻出現多筆海外付款授權嘗試。

因此在韓國開始引發酷澎退會潮，但報導指出，退會流程多達6個步驟、相當複雜，引發不少抱怨。另外，準備對酷澎提起集體訴訟的Naver社團已超過30個、會員人數突破50萬。

