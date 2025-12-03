台電智慧電表穩定貢獻 玖鼎電力未來3年訂單量有望破百萬具

玖鼎董事長陳展鵠。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕玖鼎電力（4588）3日舉行法說會，今年3月取得台電智慧電表標案90萬具，金額約19.17億元，並自明年起執行至2028年，每年智慧電表業務可望貢獻營收超過9億元，而台電還可視狀況加購，預期市占率將成長至27.27%；玖鼎電力也展開東亞特定國家下世代智慧電表進行開發，爭取參與2027年標案。

玖鼎電力在台電智慧電表2023-2025年的標案共交貨電表約99.1萬具，但因台電驗收與交貨時程規劃關係，今年度交貨數量約31萬具，較前兩年少，導致 2025年度營收略微下降。玖鼎電力今年前三季營收6.202億元，營業毛利1.985億元，營業利益1.082億元，EPS每股稅後盈餘1.88元。截至今年11月30日累積營收為7.621億元，2025年12月尚有4萬具台電智慧電表規劃進行交貨。

玖鼎電力在2025年3月取得台電智慧電表標案90萬具，金額約19.17億元，而台電並可於原合約內增購50%，總數45萬具約9.58億元，總計135萬具電表約28.75億元，執行期約為2026-2028年。

玖鼎電力於台電電表年均交貨量會從前期（2023-2025年）的每年約33萬具，下階段（2026-2028年）大幅成長至每年約45萬具，較過去三年年均出貨成長約36.36%，市占率也由前期約20.08%成長至27.27%。

玖鼎電力總經理曾文良表示，公司下階段經營策略將轉為「持續擴大與轉型」， 在智慧電表方面，針對國外市場，已為東亞特定國家的下世代智慧電表進行開發，並將與當地國策略合作夥伴協力於2026年進行認證，爭取參與2027年標案。

在電力監控與電能管理系統方面，受惠於ESG需求強勁，將持續深化與國內主要系統整合業者合作，加強推廣，達成此部分營收雙位數成長；在新型電業加值用戶服務方面，結合雲端AI識別系統，提供用戶居家照護長者作息、用電揭露、自主節電等服務，預計2026年與合作夥伴共同擴大測試用戶，2027年進行商業化推廣。

電動汽車充電產業則量產「電力量測與漏電偵測模組」、直流電表等系列產品，應用於AC充電樁及DC快充站；因應國內外建置資料中心趨勢，規劃資料中心用電力量測系列產品。

