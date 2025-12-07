郭智輝專訪-4》意外從政有得有失 施政求穩健、企業快狠準

郭智輝強調，雖然卸下部長職務，但他對台灣經濟發展的關心與熱情未減。「無論身處何種位置，只要能運用我的專業與經驗，協助台灣產業走向世界，我都樂意貢獻心力。（郭智輝提供）

〔記者洪友芳／專訪〕前經濟部部長郭智輝卸任後首度受訪，回顧一年三個月的內閣生涯，他坦言這是一段極為珍貴的「換位思考」旅程。他深刻體會到，相較於企業追求「準、快、狠」的效率，政府施政更需兼顧「穩健」與「周全」。對於當初接受賴總統邀請入閣，他表示是基於對國家發展的使命感，雖然受限於旋轉門條款，暫時無法回到與經濟部業務直接相關的私人企業，但他並不後悔，反而認為這段經歷讓他對台灣的產業戰略有了更宏觀的視野。

郭智輝回憶，當初賴總統交付重任，是希望借重他在產業界的實務經驗。任職期間，他坦言確實經歷了一段與公務體系文化的磨合期。他試著將企業界追求速度與結果的風格帶入政府，初期難免與講求程序的行政文化有所激盪。但他反思，這正是產官合作最寶貴的過程，他學會了在推動改革的同時，更要尊重體制的運作邏輯，才能讓政策走得更長遠。

請繼續往下閱讀...

一天新聞量 超過企業一年

郭智輝自嘲，任職部長期間「一天的新聞量可能比我在私人企業一年還多」，一言一行都在高度關注與檢視之下。面對高度的媒體關注與輿論檢視，郭智輝以正面的態度看待。「坦白說，我們過去在業界習慣埋頭衝刺，以成果與市場反饋作為評價標準」；但在政府部門，牽涉的利害關係人更多、變數也更複雜，這讓他深刻體會到「政策論述」與「社會溝通」的重要性。有些政策細節若能在溝通上更周全，可能會有更好的推動效果，這也是他心中認為較為可惜的部分。

郭智輝特別指出，作為賴政府首任財經團隊的一員，他的核心目標是協助擘劃「台灣經濟發展的願景圖象」。他舉例，他在任內推動的「投資貿易中心」概念，正是基於過去在民間企業的實戰經驗，深知台商在海外佈局的痛點，因此希望透過政府與準官方組織的力量，建構更完善的支援體系。這些結合實務與戰略的規劃，都是希望能為台灣企業在國際競爭中爭取更多優勢。

對台灣經濟發展 關心與熱情未減

對於未來的規劃，郭智輝展現了開放與積極的態度。他認為，這段從政經驗讓他成為一個更懂得「連結」的人——連結企業的靈活與政府的資源。雖然卸下部長職務，但他對台灣經濟發展的關心與熱情未減。「無論身處何種位置，只要能運用我的專業與經驗，協助台灣產業走向世界，我都樂意貢獻心力。」郭智輝強調，為國家付出不分體制內外，他期許自己能持續成為產業界與政府間最順暢的溝通橋樑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法