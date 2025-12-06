專訪郭智輝-2》台積電持續在台擴產 電力供應足夠

前經濟部部長郭智輝認為以台積電提出的用電需求，台灣的電力供應是足夠的，即使台積電持續擴廠也能滿足需求。（郭智輝提供）

〔記者洪友芳／專訪〕對於台積電持續在台灣投資擴產，台灣會不會有缺電的危機？前經濟部部長郭智輝認為以台積電提出的用電需求，台灣的電力供應是足夠的，即使台積電持續擴廠也能滿足需求。而核電目前也進入重啟程序，未來也有機會加入能源供應的行列。

郭智輝指出，國際趨勢包括半導體主要市場的美國，都已主張從「綠電」轉向更廣泛的「乾淨能源」，核融合等新技術為核電提供了發展空間。他在位期間，針對賴總統的「二次能源轉型」戰略也提出創新的解決方案，包括加速離岸風電 3-3 階段（放寬國產化要求）的開發、和菲律賓建立區域電網等，他估算，長期來看，從菲律賓購買綠電的成本將遠低於國內價格。

GDP倒T型 中位數以下應往上拉

除了半導體與 AI 相關產業之外，台灣很多中小企業其實很辛苦，郭智輝坦承，台灣的國內生產毛額（GDP）呈現倒 T 形，中位數以下達七成，中位數以上僅三成，「將中位數以下的往上拉高」應該是國家經濟發展戰略的重點之一。

郭智輝認為「導入 AI 應用」將有助於達成這個目標，因此過去在任期間推出一系列協助轉型的政策工具。包含針對服務業與製造業提供 AI 公版教材，協助業者快速入門與導入應用；也透過整合各公法人資源，推動 AI 試產線等措施，陪伴企業進行數位化與智慧化轉型，同時培養企業內部的 AI 人才與實務能力。

郭智輝也指出，未來台灣可以重點布局的產業大致可分成兩大趨勢，第一，是順應「新一波國際市場需求」的領域，例如國防軍工產業、各式無人載具與相關系統整合等，這些都牽涉高技術門檻與長期需求，具備成為戰略產業的潛力。第二，則是來自「可預期的內需成長」，即因應高齡化社會的健康產業，包括運動產業、醫療器材與各類照護、健康管理等服務業，若能與 AI 應用結合，將有機會創造龐大商機。這兩大方向，都是台灣中小企業可由代工走向高附加價值、品牌化與系統整合的發展路徑。

