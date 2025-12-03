富邦人壽跑第一 網路投保心臟醫材保險

富邦人壽推出全台首張可透過網路投保的「心臟醫材保險」。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕隨著氣溫下降，心臟疾病風險正悄悄升高。為協助中壯年族群提早部署醫療保障，富邦人壽推出全台首張可透過網路投保的「心臟醫材保險」，主打4大心臟手術醫材補助與無理賠回饋機制，讓忙碌的上班族也能輕鬆線上投保。

根據衛福部統計，2024年台灣有超過2.3萬人死於心臟病，高居國人十大死因第2名，僅次於癌症，而心臟疾病住院的患者更高達51萬人次，其中35-59歲就超過10萬人次。

請繼續往下閱讀...

富邦人壽表示，男性平均在45歲之後、女性55歲之後罹患心血管疾病的機會愈高，富邦人壽推出的網路投保「富邦人壽心動守護定期健康保險（EHC）」，提供4大心臟手術醫材補助保障，提供35-55歲投保，保障期間10年，為工作繁忙的中壯年族群打造心臟健康防線。

若經醫師診斷必須接受「心導管檢查併心臟血管支架置放術」、「心律調節器植入術」、「主動脈瓣或二尖瓣或三尖瓣置換手術」、「心室輔助裝置植入術」等手術項目之一且已接受該手術診療者，富邦人壽就會依保單年度給付相應的「醫材補助保險金」。除此之外，在保險契約有效期間內，如果沒有申請過理賠，且保險期間屆滿仍生存，富邦人壽將按年繳保險費總和之60%計算給付「無理賠回饋保險金」。

以任職科技業的林先生為例，因工作壓力大且經常經熬夜，42歲時投保「富邦人壽心動守護定期健康保險」一單位，45歲時因心臟不適就醫，經醫師診斷後需進行二尖瓣置換手術。由於進行「二尖瓣置換手術」是第3保單年度，故在康復後申請理賠，可獲得一次性醫材補助保險金 16 萬元。如10年保障期間無理賠，富邦人壽將給付年繳保險費總和的60%。

富邦人壽指出，因心臟疾病治療大多需要用到介入性醫材，病患的經濟壓力也隨著各式醫療自費額調升愈來愈高，根據台北市立聯合醫院醫療衛材收費公告，塗藥型心臟支架的病患自付差額約為5-6萬元之間，人工心律調節器則依品牌跟功能性不同，即便扣除健保給付，病患自付差額也可能超過10萬元，耐久性生物組織心臟瓣膜，民眾自付額約在5~10萬元之間。

為了降低未來不可預期的醫療支出，建議中壯年族群及早投保，為自己與家人打造更安心的醫療保障。2025年12月31日前，透過富邦人壽網路投保該商品，還可參加限時抽獎活動，獎項包含Switch 2及萬元momo幣等大獎。#

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法