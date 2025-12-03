台積電的無可取代性 知名國際刊物給出答案

台積電控制著全球最先進、規模最大的晶片生產60%以上的市佔，台積電在全球晶片產業鏈中仍佔據核心地位。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國《晶片與科學法案》旨在保護國內製造業，並減少對台積電的依賴。然而，美國真的能夠擺脫對台積電的依賴嗎？歐洲意見領袖期刊《現代外交》（Modern Diplomacy）從技術、人才到供應鏈核心地位分析指出，台積電控制著全球最先進、規模最大的晶片生產60%以上的市佔，台積電在全球晶片產業鏈中仍佔據核心地位。只要領先技術仍集中在台灣，加上人才因素，台積電仍然是世界領先的晶片創新中心，對美國的結構性依賴也無法徹底消除。

美國在2022年拜登正式簽署《晶片與科學法案》，旨在為國內製造業提供大量專款，使其能夠最大限度地發揮現有潛力。美國政府採取的一些示範性措施包括撥款527億美元公共資金，用於支持半導體產業的研發、製造和勞動力培訓。其中約390億美元專門用於國內製造業激勵措施，同時為投資國內半導體製造設施的公司提供25%的投資稅收抵免。

鑑於美國積極採取行動，並雄心勃勃地致力於迅速減少對台灣晶片供應的依賴，可以相當樂觀。因為行動顯而易見，資金投入也相當可觀。然而，不可否認的是，許多因素最終將決定美國能否成功擺脫長期依賴的困境。例如，美國國內產業是否具備如此龐大的產能，如果具備，需要等待多久才能真正實現這個目標。

事實上，台積電在最先進晶片的生產領域仍處於世界領先地位，佔據全球晶片市場62%的占比，而美國僅佔全球晶片總產量的約6%。這形成了鮮明的對比，即使速度或能力提升數十倍，也難以趕上台積電的程度。

儘管英特爾和三星都在積極擴張，但台積電仍然是唯一能夠生產3奈米以下商用晶片的製造商。即使是其位於亞利桑那州的先進晶片工廠，也仍然依賴來自台灣的技術專長。

下一個因素與調整生產標準以實現商業化有關。建造半導體工業設施或公司需要大量時間、巨額成本和高技能人才。這是因為半導體產業是世界上資本和技能密集度最高的產業之一。僅靠大量資本或投資並不一定足以產生該行業的初始資金。所有需求都相互關聯，必須同時滿足。例如，需要一個完善的供應商生態系統、專業工程師以及複雜的全球供應鏈。

對於像美國這樣的國家而言，全面且相互關聯的資源基礎是其降低對外依賴的關鍵。供應商生態系統代表著能夠滿足晶片製造原料需求的關鍵合作夥伴，例如超純矽、高精度化學品，甚至包括由荷蘭ASML公司獨家生產的極紫外線（EUV）曝光機。如果沒有成熟且一體化的供應商生態系統，擴大國內製造能力的努力最終只會建成一些在營運規模和效率上無法與台積電相媲美的實體設施。

台積電優勢不僅在於技術 還在數十年累積人力資本

除了供應商的限制外，美國在專業工程師的短缺方面也面臨嚴峻的挑戰。半導體產業不僅需要通用工程人員，還需要數以千計的製程專家、電路設計師和材料專家，其中許多人集中在東亞，特別是台灣和韓國。

台積電的優勢不僅在於技術，還在於其數十年來積累的人力資本，而這並非僅僅通過投入數十億美元就能複製。

此外，全球半導體供應鏈是世界上最複雜的供應鏈之一。一顆晶片可能涉及超過50個跨境製造步驟，從美國的設計到台灣的晶圓生產，再到馬來西亞的封裝和新加坡的測試。這種國際化的供應鏈結構表明，完全自給自足幾乎是不可能的。

即使美國能夠建造一座最先進的工廠，對全球供應商的依賴仍然不可避免，尤其是在曝光機、工業化學品和精密光學元件方面。

台積電優勢不僅在於技術 還在數十年累積人力資本。（彭博）

基於上述解釋，不可否認的是，台積電在全球晶片產業鏈中仍佔據核心地位。只要美國無法在曝光技術、工程技術和生產生態系統方面與台灣匹敵，其對台灣的依賴就難以真正消除。

《晶片法案》確實為打破美國對台積電的晶片依賴提供契機。最終，我們可以看到這項策略在吸引投資、擴大產能，以及明確美國在全球科技競爭中對抗中國的立場方面取得了成功。

然而，回到最初的問題：《晶片法案》真的能消除美國對台積電的依賴嗎？答案是肯定的，但只是部分消除，而且肯定不會在短期內實現。只要領先技術仍集中在台灣，台積電仍然是世界領先的晶片創新中心，對美國的結構性依賴也無法徹底消除。

