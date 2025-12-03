想在亂世變富？羅伯特清崎10大投資建議之3：加入網路行銷

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）公布第3個投資建議，即「加入網路行銷事業」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日發文警告，日本的「套息交易（Carry Trade）」已結束，泡沫市場即將開始消風，並預告將分享10大投資建議，幫助投資人在全球資產泡沫破裂與失業率上升之際，變得更富有。羅伯特清崎今（3日）在社交平台X發文，公布其第3個投資建議，即「加入網路行銷事業（network marketing business）」。



為什麼網路行銷能讓你更富有？羅伯特清崎表示，隨著人工智慧（AI）的快速發展，數百萬工作將被取代，包括律師、醫生、演員等高學歷職業。換句話說，任何工作都有可能被機器或模擬技術取代，而網路行銷能教人們成為企業家的核心技能，分別如下。

第1個技能：銷售能力

一對一地與人溝通，你將學會面對拒絕，克服害怕被拒的心理。

第2個技能：公開演講

站在群眾面前發言，對很多人來說比死亡還可怕，但在網路行銷中，你會慢慢建立自信。

第3個技能：抗挫折能力

羅伯特清崎稱，在網路行銷這個行業中，失敗不會讓你被開除。你會從錯誤中學習，變得更聰明、更有錢。

第4個技能：領導與輔導能力

你將學會如何帶領、激勵他人，而不是像學校那樣，把犯錯的人視為失敗者。

第5個技能：人格成長

羅伯特清崎表示，網路行銷不只是賺錢，它也會讓你成為一個更善良、更有力量、更成功的人，而不是驕傲、自大的富人。

總結來說，羅伯特清崎認為，即使全球經濟衰退，數百萬人變得貧窮，人們仍可透過網路行銷致富，並擁有幫助他人致富的能力。文章最後，他也不忘提醒，經濟將變得艱難，大家要提前做好準備，保護自己。

羅伯特清崎表示，將陸續分享共10項投資建議，目前已公布第3項，分別「投資能源」、「別再用老派輸家的思維」和「加入網路行銷事業」，第4項建議將於近期發布。

