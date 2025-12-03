竊取個資！美亞利桑那州總檢察長 起訴中國電商Temu與母企拼多多

美國亞利桑那州總檢察長梅斯，起訴中國電商平台Temu及其母公司拼多多涉嫌竊取客戶個資。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州總檢察長梅斯（Kris Mayes），2日宣布起訴中國電商平台Temu及其母公司拼多多，因為該電商涉嫌竊取客戶資料。

據《美聯社》報導，梅斯表示，Temu向顧客聲稱自己的低價產品品質良好，但在未獲得用戶同意下，就自行收集大量敏感個資，包括GPS定位和手機裡有什麼APP全被看光光。

梅斯指出，這種侵犯隱私的狀況相當廣泛，包括用戶去診所、去圖書館、去朋友家、參加政治活動，都能夠被紀錄下來，亞利桑那州檢方憂心Temu在遭遇中國政府要求時，會將客戶個資全部繳交上去。

梅斯說，這可能是史上最嚴重的《亞利桑那州消費者詐欺法》（Arizona Consumer Fraud Act）違法案件，調查人員和IT專家發現，Temu應用程式在行動裝置竊取個資的同時，還能夠隱藏起來避免被偵測到，已達到惡意軟體甚或間諜軟體的範疇。

梅斯呼籲亞利桑那州民眾刪除Temu帳戶、將APP解除安裝，並檢查設備是否存在惡意軟體。此前，肯塔基州、內布拉斯加州、阿肯色州已向中國電商提出類似訴訟，梅斯希望美國聯邦政府應加強力度來保護消費者權益。

