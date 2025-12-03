中國遊客又引眾怒 將冥紙放入日本淺草寺抽籤箱 網譏用鬼錢換幸福

一名中國男子在日本淺草寺將「冥紙」放入抽籤捐款箱中，引發眾怒。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一名中國男子在日本淺草寺將「冥紙」放入抽籤捐款箱中，引發眾怒，並再次招致日本民眾對不良遊客行為的批評。

據《南華早報》報導，11月在社群媒體上流傳的一段影片顯示，該男子將一張紙條放入桌上抽籤的盒子裡。遊客需將100日圓投入抽籤箱，從裝在管子裡的100根竹籤中抽取。根據日本國家旅遊局的說法，他們需要找到禦神簽，這是一種預測運勢的紙條，用於向特定寺廟或神社的神明祈禱。

網友批評該名遊客的行為「不尊重」和「不體諒」當地習俗，稱這表明他對宗教習俗和聖地禮儀缺乏了解。

中國人們傳統上會焚燒紙錢來祭祀祖先；此次在寺廟裡用冥紙作為捐款，引起了民眾的不滿，認為這種行為不妥。

一位網友寫道：「他真是個白痴，竟然用地獄的錢來祈求祝福。」

「他用地獄的錢換取了地獄裡的幸福」，另一個人說。

淺草寺是東京遊客最多的寺廟之一，但該寺廟方面尚未對影片評論做出回應。寺廟工作人員經常提醒遊客遵守現場規則，並在參與抽籤、供奉祭品或在神社許願等儀式時表示尊重。

