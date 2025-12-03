達明釋出超高速AI方案 機器人效率猛增50％

達明看好旗下新AI方案極為適用於高標準的汽車座椅零件檢測及伺服器組裝件的精準檢測。（達明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕 廣達（2382）旗下廣明（6188）小金雞達明（4585）持續精進機器人領域能量，管理層今天表示，公司進一步整合協作機器人的高速運動與先進AI視覺性能，正式釋出超高速AI檢測方案，提升設備運作效率大增5成；更藉由突破性的自動AI訓練（Auto AI Training）技術，將協作機器人應用帶入零停機、高效率的AI新紀元。

達明揮軍日本東京國際展覽中心舉行的「iREX 2025（國際機器人展）」以「AI 即時決策，生產力無縫升級」為主題，釋出高速AI視覺飛拍檢測系統，運用輝達（NVIDIA）Omniverse 平台，使客戶在進行物理部署之前，即可精準模擬和優化機器人的高速運動控制與AI視覺演算法，確保系統的即時性與高精度。

請繼續往下閱讀...

根據達明數據，導入系統的客戶，有利於進行即時、零延遲的瑕疵檢測與品質管控，在工件移動的過程當中，有別於傳統方案需要停線取樣的檢測模式，為產線帶來零停機的品質革命，平均能將檢測時間縮短4至5成，大幅提升整體生產效率，實現生產與品管的無縫整合。

達明看好旗下新AI方案極為適用於高標準的汽車座椅零件檢測及伺服器組裝件的精準檢測，能有效消除人為檢測的誤差和勞動成本，更以其高速、高精度的成果，滿足日本汽車與精密製造業對「零缺陷」的嚴苛要求。

此外，面對產業對 AI 應用導入複雜、耗時的痛點，達明的自動AI訓練技術能夠將AI視覺檢測的導入時間縮短高達90%，產線作業員可以即時標註、訓練並優化AI視覺模型，進而大幅降低對專業AI工程師的依賴，加快生產線的調整與優化速度。

為響應企業對「快速部署、快速回報」的迫切需求，達明鎖定一站式自動化解決方案商機，為倉儲物流、終端包裝等市場提供「買回去馬上開工」的便捷選項，支援最高35公斤負載的自動堆棧作業，目標最佳化客戶的投資效益。

達明營運長黃識忠博士說，東京iREX是展示尖端機器人技術的絕佳平台，公司不僅是協作機器人的製造商，更是以AI驅動自動化解決方案的先進廠商。經由攜手輝達等全球夥伴展開的緊密合作，「我們致力於提供讓客戶更容易導入、更快速見效的AI協作應用，引領製造業邁向下一波智慧升級。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法