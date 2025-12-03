電支大戰開打 一卡通iPASS MONEY「耶誕購物節」最高回饋26％

為鼓勵用戶下載獨立APP，iPASS MONEY搶先自12月2日起，舉辦限時6天「耶誕購物節」活動（翻攝iPASS MONEY APP）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（7722）今（3）日宣布，全新電子支付服務「LINE Pay Money」下午3時正式上線，在LINE Pay Money全面提供儲值、轉帳、分帳、生活繳費服務的同時，原本由一卡通 iPASS MONEY提供的相同服務隨即中止，正式進入服務移轉的「宣告期」，用戶只能查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄，要如何確保自身權益？「下載iPASS MONEY APP」即可。

為鼓勵用戶下載獨立APP，並提供更多優惠，iPASS MONEY搶先自12月2日起，舉辦限時6天「耶誕購物節」活動，uniopen 會員至全台7-ELEVEN 實體通路購買指定商品，結帳時使用 iPASS MONEY APP 開啟「付款碼」付款，單筆每滿 222 元立折 20 元無上限；結帳單筆每滿 1,111 元現折 125 元一次；若是綁定聯邦信用卡付款，單筆消費滿 200 元獲一卡通綠點 10%最高100點。上述回饋有總筆數限制，但用戶可以累加，計算用戶最高可獲得的回饋高達26%。

LINE Pay先前已預告，隨著LINE Pay Money上線，LINE Pay與一卡通的合作也將在2025年12月31日正式終止，12月3日起至12月31日，原LINE Pay Money用戶在LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，只可查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，但不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務；2026年1月1日起，iPASS MONEY的服務連結也將自LINE Pay介面移除。

對於原有用戶，一卡通「掛保證」， iPASS MONEY原帳戶的儲值金、設定資料與交易紀錄，均完整保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金都不會消失，用戶想要持續使用，只需下載iPASS MONEY APP ，登入會員帳號後，錢包儲值金及完整的帳戶功能都可繼續使用。

