存錢太難？專家親授改善財務5大訣竅。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕人們常說個人財務狀況很大程度反映了個人的自律程度，但「他們」或許應該擦擦眼睛，環顧四周，好好看看當前的經濟狀況，專家表示，如果你看到銀行帳單會嘀咕 “糟了”，那或許是時候調整一下你的消費和儲蓄習慣了，而避免支付高房貸或房租、定存等5大方法，能讓你的財務狀況更穩健、更能抵禦風險。

在物價高漲，薪水不漲的年代，你是否覺得存錢很難呢？《GoBankingrates》金融理財專家凱特琳·穆爾黑德親授5大改善財務訣竅。

請繼續往下閱讀...

1、開立支票以外的銀行帳戶

除了支票帳戶，你還可以把錢存在哪些其他地方，甚至可能獲得更高的利息呢？以下是不同類型銀行帳戶的詳細介紹以及你應該擁有它們的理由：

支票帳戶：這是您日常銀行交易的帳戶，因此請務必留意帳戶餘額，以免產生透支費用。管理資金的最佳方法是做好規劃，而支票帳戶是實現這一目標最有效的工具之一。

高收益儲蓄帳戶：每月將薪資的20%存入此帳戶，可以讓您的資金更快成長。幫助儲蓄成長的最佳方法是避免衝動消費，並為資金的使用設定目標。

定期存款：如果您儲蓄帳戶裡有錢，並且知道近期內不需要動用，那麼將這筆錢存入定期存款帳戶是個不錯的選擇。與儲蓄帳戶一樣，定期存款也受到保險保障，並且在資金存放期間會產生利息。然而，定期存款的利率更高，這意味著您可以獲得可觀的收益。

貨幣市場帳戶：您是否曾經希望您的支票帳戶也能累積利息？貨幣市場帳戶就能滿足您的願望。

2、薪水入帳直接轉到其他帳戶

當你領到薪水時候，不一定總是能做出最佳決定，那麼不妨考慮一下直接存款，這樣你的錢就可以無縫地從1個帳戶轉到另1個帳戶，減少人為錯誤。

你甚至可以指定一部分金額自動存入你的支票帳戶以支付帳單，另一部分金額存入你的儲蓄帳戶，以確保你每個月都能存下一些錢。

3、為節日開立專屬帳戶

如果你喜歡在每年節日期間給家人一袋禮物，但你的收入不像聖誕老人那樣豐厚，那麼你可能需要嘗試創建1個聖誕節俱樂部帳戶，這樣你就不會在年底遭受經濟衝擊。

這樣做，你就不必擔心假期沒有足夠的錢來消費，而且還能讓你了解在禮物和假期旅行上應該預算多少錢。

4、辦1張專屬加油的信用卡

擁有1張僅用於加油的信用卡不僅有助於建立信用記錄，還能幫助你從長遠角度更好地管理預算。此外，加油信用卡使用方便，還附帶一些優惠。

5、避免支付高房貸、房租

現在，避免財務狀況陷入困境的首要方法就是盡可能少花錢，尤其是在住房成本方面。2026年即將到來，坊間盛傳抵押貸款利率可能會下降，這將是房屋再融資的絕佳時機，特別是如果您是在過去幾年利率高企時購房的。

透過房屋再融資，您可以降低每月還款額，甚至可以將更多資金用於償還本金。

對於租屋者來說，不妨看看2026年能否成為擺脫多年高昂租金、搬到更經濟實惠住所的1年，或者，與房東協商簽訂1份租期更長、租金更低的租約，無論如何，這都是明智之舉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法