自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

路透：更多美國大豆運往中國 裝貨期持續至12月中旬

2025/12/03 11:41

路透報導，有更多美國大豆運往中國，裝貨期持續到12月中旬。（示意圖，彭博）路透報導，有更多美國大豆運往中國，裝貨期持續到12月中旬。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在數月的關稅戰導致雙邊貿易幾乎停擺後，美國對中國的農產品出口正快速回升。根據《路透》週二（2日）看到的裝運計畫顯示，至少有6艘散裝貨船預計在12月中旬前於墨西哥灣沿岸港口裝載美國大豆，運往中國。

根據航運資料，貨船Tokugawa本週二（2日）正在裝載大豆，貨船Katagalan Brave預計在接下來幾天裝貨。此外，RB Eden、Hua Xing Hai、Donna Alexandra 和 SSI Dominion 4艘貨船也預計在未來2週陸續到港裝貨。

除了上述6艘貨船外，還有一艘大豆貨船已於上週末完成裝運，目前正前往中國，這是自今年5月以來首批此類出貨。

除了大豆外，美國對中國的高粱出口也自今年3月以來首次恢復。航運資料顯示，貨船Bungo Queen正在德州墨西哥灣沿岸港口裝貨，另一艘YM Navigator預計於下週末在太平洋西北港口裝貨。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財