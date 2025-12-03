路透：更多美國大豆運往中國 裝貨期持續至12月中旬

路透報導，有更多美國大豆運往中國，裝貨期持續到12月中旬。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在數月的關稅戰導致雙邊貿易幾乎停擺後，美國對中國的農產品出口正快速回升。根據《路透》週二（2日）看到的裝運計畫顯示，至少有6艘散裝貨船預計在12月中旬前於墨西哥灣沿岸港口裝載美國大豆，運往中國。

根據航運資料，貨船Tokugawa本週二（2日）正在裝載大豆，貨船Katagalan Brave預計在接下來幾天裝貨。此外，RB Eden、Hua Xing Hai、Donna Alexandra 和 SSI Dominion 4艘貨船也預計在未來2週陸續到港裝貨。

除了上述6艘貨船外，還有一艘大豆貨船已於上週末完成裝運，目前正前往中國，這是自今年5月以來首批此類出貨。

除了大豆外，美國對中國的高粱出口也自今年3月以來首次恢復。航運資料顯示，貨船Bungo Queen正在德州墨西哥灣沿岸港口裝貨，另一艘YM Navigator預計於下週末在太平洋西北港口裝貨。

