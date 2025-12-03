甲骨文CDS衝上16年新高 ! 怕債務崩盤 分析師爆 : 市場正瘋狂對沖風險

AI泡沫擔憂加劇，甲骨文債務恐慌指標創2009年以來新高。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕科技巨頭瘋狂砸錢建AI，信用市場正在緊張到發抖。據報導，甲骨文（Oracle）的信用違約掉期（CDS）週二收盤飆到年化約1.28個百分點，創下2009年金融海嘯以來最高。自6月低點至今，已暴漲超過2倍。這波急升不只是企業個別問題，而是整個美國投資級債市場正在被AI發債潮壓到喘不過氣。

分析師指出，CDS飆升意味著，市場正在用更高保費對沖甲骨文債務的崩盤風險，背後是投資者對「AI超大規模資本開支與回報不確定性」的集體焦慮。

請繼續往下閱讀...

近幾個月，甲骨文透過自身與相關項目有效發行了數百億美元債券，加上其信用評級在雲端大廠中最低，使其債券成為對沖AI泡沫風險的主要風暴核心。

摩根士丹利早前就發出警告，若債務持續膨脹，甲骨文CDS恐逼近2個百分點，直逼2008年的極端水位。

據報導，甲骨文的債務瘋長讓投資人開始警覺。數據顯示，截至8月底，甲骨文債務總額（含租賃）約為1050億美元（約新台幣3.29兆元），其中約950億美元（約新台幣2.98兆元）為納入彭博美國公司債指數的美元債券，使其成為該指數中銀行業以外的最大發債主體。

9月更一次性發行180億美元（約新台幣5649億元）投資級債券，與市場上最大規模的AI資料中心建設有直接關聯。

近期投資者大舉買進甲骨文公司債的避險工具。根據巴克萊信貸策略師Jigar Patel分析交易數據顯示，截至11月14日的7週內，甲骨文CDS交易量膨脹至約50億美元（約新台幣1568億元），但在去年同期，當時僅略高於2億美元（約新台幣62.7億元）。

令人不安的是，甲骨文未來數年的AI夢想與OpenAI深度綁定，預計未來數年從OpenAI獲得數千億美元收入。但市場開始擔心，這些夢想是否能按承諾轉化為真實現金流。

一些分析師認為，這場AI投資熱潮的情緒與2000年網路泡沫前夕「太像了」。巨額支出將持續推進資料中心、電力基礎設施與 AI 運算設備的建設，今年規模已超過1.57兆美元（約新台幣49兆元），市場承接能力逐漸接近極限，預計明年美國投資級債發行量將飆至2.1兆美元（約新台幣62.7兆元），創歷史新高。

供給暴衝，這意味著企業未來勢必要開出更高利率來吸引買家。分析師預測，2026 年信用利差可能擴大至基準利率上方100至110個基點，遠高於2025年的75至85個基點。

花旗分析師指出，歷史上也有產業在舉債狂潮後仍能平安落地的案例，如醫療保健產業。但分析師認為，公司債持有人從AI繁榮中獲得上行收益的能力有限，倘若企業持續大舉投資人工智慧以保持競爭力，資產管理人可能會看到其債務投資的信用品質惡化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法