輝達、微軟撐腰！傳Anthropic最快明年IPO 與OpenAI競相上市

知情人士表示，Anthropic最快可能在2026年上市。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，AI新創Anthropic已開始準備首次公開發行（IPO），最快可能在2026年實現，聊天機器人Claude的製造商正在與對手OpenAI展開上市競賽。

《金融時報》報導，Anthropic上（11）月獲得了來自輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）兩大巨頭的150億美元（約新台幣4715.25億元）投資承諾，有望成為Anthropic推動IPO的一部份。知情人士表示，正在洽談私募資金的Anthropic最近選擇了美國西海岸的Wilson Sonsini律師事務所，預估規模將超過3000億美元（約新台幣9.43兆元）。

請繼續往下閱讀...

具多名知情人士透露，Anthropic也曾與大型投行討論潛在的IPO，但這些討論仍處於初步和非正式階段，這代表Anthropic距離敲定負責的機構方面還很遙遠，不過，這些措施代表Anthropic在IPO準備工作中邁出了重要的一步。

自2022年以來，Wilson Sonsini律師事務所一直為Anthropic提供顧問服務，包括科技巨頭亞馬遜（Amazon）數十億美元的投資，並參與了Google、領英（LinkedIn）、Lyft等備受矚目科技公司的IPO。

投資人對於IPO充滿熱情，認為Anthropic可以透過率先上市，從規模較大的競爭對手OpenAI手中取得先機。知情人士透露，Anthropic可能準備在2026年上市，但另名知情人士則稱，這麼快進行IPO的可能性不大。

Anthropic發言人表示，對於這樣規模和營收水準的公司而言，有效地像上市公司一樣運作是相當普遍的做法。公司尚未決定何時上市，甚至是否上市，目前沒有任何消息可以分享。

知情人士透露，OpenAI也正在進行上市前的準備工作，但現在要確定上市大致日期還太早。但這兩家公司也可能面臨現實的阻礙，他們快速成長以及訓練AI模型花費的鉅額成本，使他們財務表現難以預測。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法