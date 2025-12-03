漢翔與美國Vantor簽署技術授權 完成無人機實機飛行驗證

漢翔（2634）公司宣布與美國Vantor Technologies（原Maxar Intelligence）正式簽署「Raptor Guide軟體整合與授權分銷協議」，在無人機領域的布局再邁出關鍵一步，雙方技術團隊已於今年11月成功完成實機飛行驗證。（漢翔提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢翔（2634）公司宣布與美國Vantor Technologies（原Maxar Intelligence）正式簽署「Raptor Guide軟體整合與授權分銷協議」，在無人機領域的布局再邁出關鍵一步，雙方技術團隊已於今年11月成功完成實機飛行驗證。

漢翔總經理曹進平表示，依循全球航空市場趨勢及國家國防產業政策，公司已明確將無人機以及反制系統列為未來發展主軸之一，目標在掌握產業中長期商機，本次簽署將是進軍市場的重要技術基礎。

今年9月，漢翔已在台北航展與該公司簽署合作備忘錄，此次協議則進一步明確細節，漢翔取得Raptor Guide軟體的整合與分銷/代理授權，該技術在無GPS環境下，仍能精準導航，透過即時影像與高精度3D地圖比對，可實現小於7公尺的絕對定位精度，屬無人機抗干擾能力的核心技術，更可能就是任務中的決勝關鍵。

本次合作中，漢翔能以系統整合能力，依照不同無人機平台加以調校，推出符合市場需求的版本，並直接在台測試，提供標準化驗證與技術支援，加速國內無人機廠商導入此技術，整體產業競爭力可望一同提升，雙方技術團隊已於今年11月成功完成實機飛行驗證。

漢翔原型無人機搭載Raptor系統後，展現高可靠度，證實該技術無需昂貴的抗干擾天線或雷達，即可以既有的光學鏡頭與運算模組達成定位，大幅降低單機成本並簡化後勤維護，完全符合國防部「消耗性、高產能、抗干擾」的作戰需求，未來將逐步擴大產品線，推出漢翔品牌的設計及服務，擁有「抗干擾韌性」，也將成為其核心能力亮點。

