中油三接涉浮報工程費 世曦：同仁均無保請回 未來亦盡力配合調查

中油第三天然氣接收站。（資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕中油第三座液化天然氣接收站（三接）第二階段外推防波堤工程，日前被檢舉涉浮報工程經費逾百億元，台北地檢署昨（2）日搜索中油公司、台灣世曦工程顧問公司等，並約談民進黨前立委、世曦公司前董事長施義芳等13人。台灣世曦今（3）日發表聲明表示，同仁訊後「皆獲無保請回」，強調未來持續全力配合調查。

世曦聲明表示，檢調單位昨（2）日至公司進行搜索與傳訊同仁，世曦均全力配合，訊後同仁均無保請回，呼籲外界不應「沒有根據揣編案情，妨礙司法進行」。

請繼續往下閱讀...

世曦重申，公司恪守專業倫理，尊重司法調查程序，未來檢調如對本案尚有任何疑義需調取資料，世曦皆會主動、全面配合提供必要協助，亦期盼透過司法公正調查，盡快徹底釐清外界疑慮。世曦最後也補充，目前公司營運及各項業務推動不受影響，將持續致力於提供嚴謹、高品質的工程顧問服務。

行政院2021年宣布「三接外推方案」，台灣中油據此規劃外廓防波堤新建工程等工程，並委託世曦公司進行設計與預算規劃，期間世曦公司曾向皇昌、宏華及東丕三家營造廠訪價，最終由皇昌營造及泛亞工程共同投標團隊以253億元得標。

檢方日前接獲匿名檢舉函稱，有廠商透露收到中油高層明示預算可以往上加，甚至說出「中油不缺錢」，廠商因此將原本120多億元的報價提高到250多億元而涉浮報工程費。檢察官收到檢舉後即指揮廉政署北調組、調查局北機站召開專案會議，啟動調查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法