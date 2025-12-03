技術再強也沒用 ! 日本製造業為何慘敗德國 日媒「1句話」點關鍵

日本中小企業擁有技術能力，但其國際化程度遠不及德國同業。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球製造業版圖中，日本與德國向來並列「工業雙雄」。日本中小企業擁有深厚技術底蘊，精密加工與品質管理享譽世界，按理說應該在國際市場大放異彩，但現實卻不然。日媒指出，與德國遍地開花的「隱形冠軍」相比，日本在全球利基市場的存在感明顯偏弱，其核心原因並不是技術不如人，而是「國際化嚴重落後」。

據研究，德國和日本一樣，都是製造業強國，擁有大量中小企業，並建立了多種扶持體系來培育「隱形冠軍」。但德國隱形冠軍的海外營收比率高達60%以上，總出口額甚至相當於日本整個汽車產業出口額的2倍，顯示其在全球競爭力上的壓倒性優勢。

日媒指出，日本中小企業多年受制於大企業的鍊條（系列企業）體系，ROA不高，難以自由定價、難以向全球市場直接推銷高附加價值產品，最終也難以孕育出自立於世界舞台的隱形冠軍。德國則完全相反：沒有一系列控制，中小企業擁有高度自主權，能把利基技術直接輸出到世界，因而形成大量世界級小巨人企業。

在經濟學中，「隱形冠軍」指的是那些鮮為人知卻在特定細分市場中佔據巨大全球市佔的中小型企業。日本也不是沒有隱形冠軍，只是量少、辨識難，而且要成長得非常慢。

專家指出，日本的GNT（Global Niche Top）企業往往花上近40年才能在全球打開局面，通常都先從國內市場起家，市場飽和後才委託商社試探性出口，等到習慣後才逐步建立自家海外通路。

相較之下，德國同類企業從創業到走向世界只需10年、甚至3年，其關鍵點是「一開始就以全球市場為假設而開發產品」。

日本企業向來強調技術，但在跨國市場開拓上步伐遲緩。許多中小企業甚至未曾真正踏出國門，負責人對外語、海外談判或陌生市場感到恐懼，使企業「明明有實力卻走不出去」。研究指出，日本中小企業具備足夠能力在國際市場競爭，問題從來不是技術，而是心態與人才。即使是被選入經產省 GNT 名單的菁英企業，在「擬定海外策略的人才」上仍有超過九成企業自認嚴重不足。大量企業表示在海外業務上仍屬摸索狀態，缺乏清晰的市場操作 know-how。

更糟的是，政府與地方自治體的支援嚴重落後時代需求。企業最渴望的是兩項：新產品研發支持，以及海外市場開拓支援。但地方政府多年來仍停留在補助金、優惠貸款等傳統手法，與企業真正需要的全球市場連結、人材培育、國際化輔導幾乎無關。調查顯示，地方政府當成「招牌政策」的補助金，多數企業完全不感興趣，因為那對真正的國際競爭力幾乎無助益。

事實上，日本的 GNT 企業擁有明顯優勢：高度重視技術、積極與客戶與大學共同研發、長期投入較高比例 R&D、在特定利基市場取得近60%成的世界市佔率。這些企業本來具備成為日本版「隱形冠軍」的潛力，但成長路上總被卡在兩大難關：一是新產品研發資源不足，二是海外市場開拓能力薄弱，從入口到出口都缺乏制度性支援。

日本不是沒有機會，而是少了能把技術推向世界的最後一哩路。若國際化環境與人才配套不能改善，再強的技術也只能留在國內自我欣賞。在德國，中小企業早已把世界當成主場，在利基市場快速攻城掠地。

在全球製造業競爭白熱化的時代，日本真正輸給德國的，不是技術，而是「敢於走向世界的速度」。

