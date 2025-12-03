AI熱潮現泡沫4大跡象 專家警告「這件事」恐導致2026年泡沫破裂

知名經濟學家夏瑪表示，AI已經出現4大泡沫跡象，如果利率上升，泡沫恐在2026年破裂。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知名經濟學家、洛克菲勒集團（Rockefeller International）董事長夏瑪（Ruchir Sharma）表示，AI（人工智慧）的快速發展如今已經出現4大泡沫跡象，在這樣的情況下，如果出現「更高的利率」，就可能導致整個泡沫在2026年破裂。

《商業內幕》報導，夏瑪指出，AI熱潮在4個方面都亮起紅燈，包括過度投資、市值過高、過度持有和槓桿過高。夏瑪表示，美國AI和科技領域的支出成長速度堪比網路泡沫時期，從長期獲利和自由現金流來看，主要AI公司的市值也已經接近泡沫區間。並稱，美國人持有的股票在財富的佔比創下新高，其中大部份交易都和AI有關。

多年來，大型科技公司一直擁有充裕的現金，而現在他們正在大規模發債，以資助AI軍備競賽。夏瑪表示，在過去的幾個月裡，Meta、亞馬遜和微軟已經成為最大的債券發行者，這是典型的週期末期泡沫跡象。

夏瑪預估，今年美國經濟成長約有60％是由AI驅動，不僅體現出企業向新基礎設施投入資金，也反映股市財富效應提升了高收入消費者的支出。但夏瑪提到，如果沒有AI，經濟基礎會看起來疲軟許多，而這正是夏瑪認為AI交易變得過度擁擠且危險的原因。

夏瑪指出，除了AI領域，美國經濟還有很多其他弱點。美國對於AI的這項重大投資最好能夠成功，因為如果失敗的話，這個國家未來恐怕將面臨「很多麻煩」。

夏瑪表示，自己無法準確預測市場何時會觸頂，但他提到，有一件事會戳破所有泡沫，那就是利率上升。夏瑪指出，目前已經出現3種不利因素，首先，通膨依然頑強，遠遠未達到聯準會（Fed）的2％目標，其次，聯準會已經連續5年未達目標，可能很快將面臨停止降息的壓力，最後，AI驅動的投資持續強勁成長，這可能再次推高通膨。

夏瑪認為，只要有絲毫跡象表明利率即將上升，就將是「這件事到此為止」的訊號。由於利率上升會增加借貸成本，並大幅降低高成長公司的市值，而這正是導致泡沫破裂的根本原因。夏瑪預估，這一時刻可能會在2026年到來。

夏瑪表示，AI熱潮可能是一個「良性泡沫」，最終會像那些過度膨脹，但留下寶貴基礎設施的科技狂潮一樣提升生產力，可是這並不代表投資人不會遭受損失。不過，夏瑪認為，經調整後可能會大放異彩的領域是那些「優質股票」，也就是報酬率高、資產負債表穩健、獲利穩定的公司。

