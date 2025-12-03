趙長鵬：加密貨幣市場或將迎來更多新高

幣安創辦人趙長鵬（CZ）預測，加密貨幣市場很快會有更多新的歷史新高（ATH）出現。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕幣安創辦人趙長鵬（CZ）預測，加密貨幣市場很快會有更多新的歷史新高（ATH）出現。

趙長鵬週二（2日）在社交平台X轉發加密貨幣錢包Trust Wallet的推文，該推文宣佈Trust Wallet將預測市場整合，趙長鵬推文表示，他預測加密貨幣市場很快會出現更多新的歷史新高，但也坦言自己並不確定確切的時間點。

趙長鵬推文一出，引發網友熱議，有網友表示，「哈哈，典型的CZ風格。什麼都不說，卻能左右市場。」、「這是最誠實的看漲預測：你可以押注價格將創下歷史新高，但你無法設定期限。會上漲，但需要耐心。」、「CZ預測股價將創下歷史新高，卻不給出具體時間表，這簡直是我今年見過的最符合其品牌形象的事情了」、「希望這一天早點到來。」、「當你知道結果時，就不需要知道具體日期。買入並持有。」等。

