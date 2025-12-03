普廷一句話嚇壞油市！國際油價震盪下跌 供過於求陰影再現

國際油價週二（2日）下跌 1%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕普廷警告歐洲國家，若它們與俄羅斯發動戰爭，莫斯科已準備好應戰，專家分析，這顯示俄烏和平協議可能並不像市場原先期待的那麼接近達成。由於市場權衡俄烏和平希望減弱，以及對供應過剩的擔憂，國際油價週二（2日）下跌 1%。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 68 美分，跌幅 1.15%，收每桶 58.64 美元。

布蘭特原油期貨收低 72 美分，跌幅 1.14%，報每桶 62.45 美元。

隨著俄羅斯總統普廷週二在克里姆林宮會見美國總統川普的特使威特科夫（Steve Witkoff）及川普女婿賈庫許納（Jared Kushner）後，投資人將焦點轉向俄羅斯與烏克蘭之間的和平談判。

戰略與國際研究中心（CSIS）資深研究員西格爾（Clayton Seigle）表示：「在預期烏克蘭和平談判可能取得突破、而這項突破可能使對俄羅斯供油的限制被解除之下，油價受到制衡。但這些期望很可能落空，而市場將面臨更多中斷風險，因為能源領域仍是俄烏雙方攻擊的焦點。」

就在會談前，普廷警告歐洲國家，若它們與俄羅斯發動戰爭，莫斯科已準備好應戰。同時，他也威脅，為回應烏克蘭對俄羅斯黑海「影子船隊」油輪的無人機攻擊，將切斷烏克蘭的海上通道。

普廷預計自週四起前往印度，展開為期2天的訪問，向當地推銷更多俄羅斯原油、飛彈系統與戰機，試圖修復因美國對印度施壓而受損的能源與國防合作關係。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）指出：「這些混雜的言論令油市小幅震盪。市場起初傾向相信俄羅斯會持續向印度供油。」不過他補充，普廷的說法顯示，和平協議可能並不像市場原先期待的那麼接近達成。

對供應過剩的最新擔憂對油價造成壓力，但週末對俄國基礎設施的攻擊，以及美國與委內瑞拉之間的緊張情勢，形成部分抵銷。

