API：美國原油庫存上週減少248萬桶

根據美國石油協會（API）公佈的最新數據顯示，截至11月28日的1週內，美國原油庫存減少248萬桶。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國石油協會（API）公佈的最新數據顯示，截至11月28日的1週內，美國原油庫存減少248萬桶，而此前1週則減少了190萬桶。

綜合媒體報導，雖整體原油庫存減少，但美國汽油庫存和蒸餾油庫存在上週分別增加314萬桶、 288萬桶。

美國能源資訊署預計於週三（3日）發布每週美國石油供應報告，市場分析師平均預測，美國原油庫存將減少170萬桶，汽油庫存預計將小幅增加，而蒸餾油庫存預計將減少10萬桶。

根據《investing.com》數據，截至台灣時間12月3日早上8點52分左右，紐約西德州中級原油2026年1月交割價上漲0.02美元，或0.03%，暫報每桶58.66美元；布蘭特原油2026年2月交割價下跌0.78美元，或1.23%，暫報每桶62.39美元。

美國汽油庫存在上週增加314萬桶。（示意圖，路透）

