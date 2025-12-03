黃金高點又慘遭狙殺！但分析師說了這「目標天價」

黃金週二（2 日）遭獲利了結。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人在聯準會（Fed）下週開會前，等待美國關鍵的經濟數據出爐，黃金價格在登上6週新高之後，週二（2 日）遭獲利了結、下跌逾1%，但分析師仍看好，金價在新年伊始達到5000美元。

黃金現貨價下跌1.1%，報每盎司4186.89美元；12月交割黃金期貨下跌1.3%，報每盎司4220.80美元。

Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「這可能只是一點獲利了結。市場近期最大的關注點是降息預期，而這些預期仍然相當穩定。」

葛蘭特說：「我們正處於一個最終會導致向上突破的延續形態中，我仍然看好金價在新年伊始達到5000美元。」

近期數據顯示美國經濟逐漸降溫，再加上Fed決策官員發出鴿派訊息，增強了市場對Fed 在下周會議上降息1碼（25個基點）的預期。目前交易員對降息機率的定價為89%。

投資人關注週三公布的11月ADP就業報告，以及本週五的9月個人消費支出（PCE）物價指數，後者是Fed偏好的通膨指標。

世界黃金協會（WGC）的數據顯示，各國央行10月共購買53噸黃金，月增36%，是2025年初以來最大的單月淨需求。

