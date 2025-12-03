15歲少年做副業結果屌打上班族！靠「一台機器」就賺進25萬

澳洲雪梨一名15歲青少年黑文，經營自動販賣機副業，其中一台在不到一年時間，就為他賺進近1.2萬澳元。自動販賣機示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲雪梨一名15歲青少年黑文（Haven Sun）的生活和同齡孩子完全不同，他在看了YouTube 影片後，決定以一個簡單的生意點子展開副業，就是自動販賣機，如今他有著5台自動販賣機，其中1台在不到1年的時間就淨賺了近1.2萬澳元（約25.1萬元新台幣），而其中一台生意好時，單週銷售收入可達約 570 澳元（約1.19萬元新台幣）。

澳洲媒體《9news》報導，黑文靠著購買一批零食販賣機，並將它們安置在雪梨西區的帕拉馬塔（Parramatta）和黑鎮（Blacktown），每個月額外進帳數千澳元的「零用錢」。因此放學時，他往往不像同齡學生那樣能回家放鬆或看電視。得花上好幾個小時，和父母一起在市區四處巡迴，為他擁有的5台販賣機補貨並維修。

黑文是在網路上注意到其他自動販賣機「創業者」之後，也詢問家人是否可以投資自己的販賣機事業。之後在家人的協助下，黑文購入了幾台自動販賣機，並開始把它們租放在附近的小企業與倉庫。

接著，黑文在1個月內打電話給大約200家企業，也會寄正式的電子郵件給飯店、汽車旅館、倉庫與物流中心等，詢問是否能在它們的場地放置自動販賣機，當生意開始起飛後，黑文還申請了5600澳元（約11.7萬元新台幣）的貸款來翻新旗下的自動販賣機，並成立公司來管理。

在生意好的時候，其中一台單週銷售收入可達約 570 澳元。而他也說其中一台販賣機在不到 12 個月的時間，已淨賺了1.2萬澳元。黑文說：「我大概把 80% 的利潤都再投入到事業裡，另外 20% 我就放到儲蓄帳戶。」

不過黑文並不想擴大經營下去，也不想要未來畢業後全職投入自動販賣機產業，只想維持現在規模，把它當作副業經營，他說：「因為若真的要在這行賺到大錢，你至少需要 50 台販賣機。」而且維護這些東西要花很多時間，黑文說，他每週約需花 10 小時在巡視販賣機上。

