為「川普帳戶」注資！戴爾夫妻豪捐62.5億美元

戴爾科技創辦人麥可．戴爾（左）和妻子蘇珊（中）在白宮宣佈，將捐贈62.5億美元為「川普帳戶」注資。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國大廠戴爾科技（Dell Technologies）創辦人麥可．戴爾（Michael Dell）和妻子蘇珊（Susan Dell）週二（2日）在白宮宣佈，將捐贈62.5億美元（約新台幣1966.25億元），向今年稍早所推動，為美國兒童設立的「川普帳戶」注資。

綜合外媒報導，戴爾夫妻的捐款將上繳美國財政部，在未來1年內，這筆捐款將以每筆250美元（約新台幣7865元）存入2500萬個「川普帳戶」，用於資助中低收地區10歲以下，目前尚未符合政府資助條件的未成年人。

戴爾表示，「我們相信，自己能做到最明智的投資就是對孩子的投資」。相信如果每個孩子都能看到一個值得為他們投資的未來，那麼這創造的將遠遠不只是一個帳戶，而將為後代子孫創造希望、機會和繁榮。

這項名為「川普帳戶」的計劃是根據美國總統川普今年推動的《大而美法案》所設立，吸引眾多金融機構爭相參與。這項計劃將為所有在2025年至2028年間出生的兒童在投資帳戶存入1000美元（約新台幣3萬1460元）。

投資帳戶預計在明年7月4日正式啟動，任何家長都可以為子女開設帳戶，每年最多可以存入5000美元（約新台幣15萬7300元）。企業雇主每年可以存入2500美元（約新台幣7萬8650元），不會影響員工應納稅所得，另外來自戴爾、其他機構或是政府的額外贈款則不計入限額。這些資金必須投資於追蹤整體股市表現的指數基金，持有人可以在年滿18歲後將這筆資金用於教育、職業訓練、買房或是創業。

川普在白宮舉行的活動上大讚戴爾家族的捐款，直言這確實是美國國家歷史上「最慷慨的舉動之一」。川普表示，這份禮物將使中產階級子女有機會分享美國經濟和股市成長的成果，給了他們實現美國夢的機會。川普隨後補充，自己本人也將為這項計劃捐款。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），在德州大學宿舍以1000美元（約新台幣3萬1460元）創業的戴爾如今是全球第11大富豪，身價約1480億美元（約新台幣4.65兆元）。川普先前也曾透露，是戴爾提出了設立投資帳戶的想法。包括戴爾、高盛集團索羅門（David Solomon）、優步的柯斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）等幾名執行長在今年6月出席了一場圓桌會議，討論了這項計劃。

自1999年成立麥可和蘇珊戴爾基金會（Michael & Susan Dell Foundation）以來，戴爾夫妻已捐贈約29億美元（約新台幣912.34億元）用於慈善事業，主要集中在教育領域。不過這次向「投資美國」計劃捐贈的62.5億美元（約新台幣1966.25億元）捐款並非來自他們的基金會，而是來自其他慈善基金。

