美前財長捲入淫魔富商案 美經濟學會宣佈終生禁止參與活動

〔財經頻道／綜合報導〕美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）與已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私訊在上（11）月曝光，美國經濟學會（American Economic Association）週二（2日）宣佈，將終身禁止桑默斯參與學會任何活動。

綜合外媒報導，美國經濟學會表示，由於桑默斯與被定罪的性犯罪者艾普斯坦之間的密切關係持續引發的負面影響，做出了這樣的決定。聲明指出，美國經濟學會譴責桑默斯的行為，正如公開報導的交流所反映，這與學會的職業操守以及經濟學界對導師的信任從根本上來說不符。

聲明中也提到，桑默斯已主動辭去在學會的職位。

根據眾議院公佈的電子郵件，桑默斯多年以來一直與艾普斯坦就從人際關係到美國總統川普等話題進行交流，兩人關係密切，即使在艾普斯坦於2008年被定罪後，這種關係仍然持續，不過，目前沒有證據顯示桑默斯參與了艾普斯坦的性交易活動。艾普斯坦因涉及與未成年人性交易被捕後，於2019年死於獄中。

桑默斯曾在1999年至2001年美國前總統柯林頓執政時期擔任財政部長，之後重返哈佛大學任教。桑默斯在28歲就成為哈佛大學的終身教授，是哈佛最年輕的終身教授之一。多年以來，桑默斯一直積極參與多項經濟議題討論，也是多名總統的密友。

在捲入艾普斯坦案後，桑默斯上（11）月聲明坦言，他對自己的行為「深感羞愧」，並選擇退出公共事務。哈佛大學日前證實已啟動調查，桑默斯停止授課，並辭去在哈佛研究中心的主任職務，桑默斯也在先前辭掉OpenAI董事會職務。

