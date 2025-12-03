OpenAI啟動「紅色警戒」 全力強化ChatGPT

應對對手競爭壓力，外媒報導OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）對內部員工發布「紅色警戒」。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據《華爾街日報》、《The Information》等外媒報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）已對內部員工發布「紅色警戒」（code red），要求優先強化其主力產品ChatGPT，並暫緩其他產品的開發進度，包括廣告整合。

報導指出，奧特曼敦促員工強化ChatGPT的「日常使用體驗」，包括個人化功能的提升、回應速度與穩定性的改善，以及擴大能回答問題的範圍。

本週正逢ChatGPT推出滿三週年，這款人工智慧聊天機器人自問世以來，掀起全球熱潮，也帶動了生成式AI技術的繁榮，然而，OpenAI目前正面臨日益激烈的競爭，包括Google上月推出的最新版本Gemini 3。

OpenAI尚未就該備忘錄發表公開評論，但ChatGPT負責人Nick Turley在X（原Twitter）上發文表示：「我們目前的重點是讓ChatGPT變得更強大，持續成長，並擴大全球使用者的可及性，同時讓它的使用體驗更加直觀與個人化。」

奧特曼今年秋天曾表示，ChatGPT 每週活躍用戶已超過8億人。但儘管公司市值達5000億美元，OpenAI仍未實現盈利，且已對雲端運算服務商與晶片供應商承諾超過1兆美元的財務支出，用以支撐其AI系統運作。

