Costco「7大熱銷商品」偷偷漲翻天！會員崩潰荷包大失血

物價飆漲已持續太久，就連美式賣場好市多（Costco）一些商品也難以倖免。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕物價飆漲已持續太久，就連美式賣場好市多（Costco）一些商品也難以倖免，讓長期採買的消費者直呼「荷包吃不消」，外媒就整理出7款Costco「漲很大」的商品，包含奶油可頌、千層麵、咖啡和巧克力杏仁等，這些商品因各種理由而出現明顯漲價。

美媒《Tasting Table》報導指出，科克蘭奶油可頌（Kirkland Signature Butter Croissants）自 2020 年以來，從 3.99 美元（約126元新台幣）一路漲到 6.99 美元（約221元新台幣），許多網友都在 Reddit 上抱怨此事，這讓不少人被迫停止購買，改買其他商品，甚至乾脆不吃這類麵包。雖然Costco官方沒有說明漲價原因，但可頌含有大量奶油，而全球奶類供應減少，加上勞動力與包裝成本上升，使得奶油價格近年明顯攀升。

請繼續往下閱讀...

再來是科克蘭千層麵（Kirkland Signature Lasagna），報導描述，這款好吃、品質佳又平價的即食料理，從 2020 年的 9.99 美元（約316元新台幣），漲到 2025 年的 17.99 美元（約569元新台幣），更糟的是，根據 Reddit 使用者說法，這款千層麵的份量卻縮水了 25%，讓人不禁想問：自己做會不會還比較划算？

科克蘭全熟培根（Kirkland Signature Fully Cooked Bacon）也榜上有名，雖然豬肉價格向來不太穩定，但這完全無法減輕會員看到該產品價格，從 11.49 美元（約363元新台幣）漲到 15.99 美元（約506元新台幣）的失望感。報導提到，培根類產品的生產成本因關稅上升、工資提高、供應低於需求而大增。

科克蘭牛肉乾（Kirkland Signature Steak Strips）在2020 年時，每包12 盎司售價為 9.99 美元，算是可接受的高蛋白低脂零食，然而短短 5 年後，價格已升至 12.79 美元（約404元新台幣）。這背後原因來自牛肉成本飆升，包括美國本土牛隻存量降到 1950 年代以來最低、以及來自巴西的進口牛肉因高達 76% 的高額關稅而受限。

Snack Factory 有機原味脆餅（Snack Factory Organic Original Pretzel Crisps）過去只要6.89美元（約218元新台幣），但如今價格已來到8.99美元（約284元新台幣），至於為何漲價，目前沒有明確原因。但就像其他商品一樣，很可能與通膨或關稅相關。根據最新報導，美國康寶公司（Campbell’s）的零食部門面臨更高的關稅成本，但究竟是包裝還是進口原料，或兩者皆是，尚未確定。

科克蘭咖啡（Kirkland Signature Coffee）從 2020 年的 9.99 美元，後來漲到 12 美元（約379元新台幣），當時大家還能接受。但一路漲到 16、17 美元（約506、538元新台幣）後，網路上開始出現抱怨聲。如今價格達到 20.99 美元（約664元新台幣），對每天需要咖啡醒腦的消費者來說，簡直接近世界末日。主要原因是阿拉比卡咖啡豆成本大幅提高，而全球最主要產地巴西等國家因氣候變遷導致生長季異常。

最後則是科克蘭牛奶巧克力杏仁（Kirkland Signature Milk Chocolate Almonds），雖然這算是奢侈零食，不是日常必需品，但從 2020 年的 14.99 美元（約474元新台幣）漲到 2025 年的 21.59 美元（約683元新台幣），漲幅仍是相當驚人。其漲價原因可能是原料的雙重打擊，杏仁與可可近年來都變得更昂貴。杏仁主要產地加州受到乾旱與野火影響，而可可則因供應問題與關稅受到衝擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法