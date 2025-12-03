台積電鎖住關鍵！外媒1文曝台灣輸血全球科技

台積電成為現代生活不可或缺的一部分。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，矽谷或許是全球科技心臟，但其真正的動力來自最先進晶片，而其中許多都源自台灣西海岸的科學園區。

《NPR》報導，自近40年前成立以來，台積電（TSMC）一直位於這個園區。正是在這個基地，讓台積電成為現代生活不可或缺的一部分；其晶片遍布從手機到汽車的各種產品。據估計，它生產了全球超過90%最先進的晶片。

然而，隨著美中對抗加劇，以及晶片因其在軍事技術和人工智慧（AI）中的應用，被視為美國國家安全的戰略資產，這家台灣最大、最賺錢的公司正面臨新的計算與決策考量。

與此同時，北京方面也加大了對台灣的政治壓力；台積電總部及大部分晶片製造設施，距中國不到100英里，隔著台灣海峽。半導體產業長期以來被視為保障台灣安全的「矽盾」。

這些地緣政治力量正促使公司將目光投向海外。資深副總經理暨財務長黃仁昭表示，這主要是為了滿足客戶需求。他在10月於公司總部接受《NPR》採訪時說：「作為公司，我們能做的就是專注於基本功：技術領先、製造卓越，還有獲得客戶信任。我們不懂政治，那是政府之間的事。」

但報導直指，但政治因素確實塑造了產業環境。目前，許多公司的客戶，包括設備供應商、晶片設計公司以及像應用材料（Applied Materials）和高通（Qualcomm）這類硬體公司，都在環繞台積電台灣設施的科學園區內設有辦公室，方便靠近晶片供應商。

然而現在，台積電正在採取行動，更靠近其客戶。2020年，台積電宣布計畫在美國亞利桑那州建造晶圓廠，當時美國開始邀約，希望將過去外移（包括到台灣）的晶片生產「回流」美國。

而亞利桑那廠在去年年底開始大規模量產。台積電計畫在此建造共6座晶圓廠、兩座先進封裝設施（將晶片整合成套件的工廠），以及1個研發中心。它也在日本與德國擴大布局。

黃仁昭指出：「我們70%的收入來自美國，而這些客戶大多需要先進技術。因此，我們正在亞利桑那州擴建先進技術晶圓廠。」

拜登政府的《晶片與科學法案》（CHIPS Act），鼓勵美國建立晶片產能，並阻止先進晶片落入中國手中。川普的第2任期則持續推進，利用誘因與壓力，試圖讓晶片生產回流美國。

今年九月，美國政府持有晶片製造商英特爾（Intel） 10%股份，而晶片商輝達（NVIDIA）則同意將其先進H20晶片在中國的銷售額15%回饋給美國。

當被問到是否因川普政府施壓，台積電才決定擴建亞利桑那廠，黃仁昭表示，這主要是出於客戶需求：「換句話說，我們也在加快亞利桑那廠的建設，目的是快速升級到更先進的技術，而這都是因為客戶選擇與需求。」這些需求是對「美國製造晶片」的強烈需求，而且需求極高。

10月中旬，台積電公布最新季度財報，營收較去年同期成長超過30%，利潤暴增近40%。1個關鍵推動因素是高性能運算部門，即負責AI用晶片。黃仁昭表示：「我們觀察到AI產品需求非常強勁，甚至更強。我們相信這個『巨型趨勢』會持續下去。」

數千億美元已投資於AI資料中心，未來預計還會有數兆美元投入，而這些資料中心依賴台積電製造的晶片。

黃仁昭說，台積電的商業模式非常適應現況。台積電首創「純晶圓代工」（pure play foundry）模式，即公司本身不設計晶片，而是由沒有晶片製造能力的企業，如蘋果（Apple）、Sony、輝達等外包生產給台積電。

他說，這種模式，加上TSMC的技術領先地位，建立了超過500家客戶的信任基礎，讓公司在面對未來挑戰時處於有利位置。

「我們代工的好處是你網羅了大量潛在客戶，不知道未來10年或20年誰會勝出，但基本上我們都在服務這些潛在勝利者。」黃仁昭表示，台積電的海外布局也是為了接觸新的人才資源與擴展成長空間，包括取得更多開闊土地，以及水電供應。

「台灣是個小島，資源有限，因此我們需要向海外拓展。」但黃仁昭也說，隨著海外業務增長，公司仍將持續在台灣投資，並保留部分先進技術與研發，「我們仍將在台灣保有1個大本營。」

