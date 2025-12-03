台灣硬起來！《彭博》列「3大事」曝晶片霸主威力

《彭博》指出，2025年的台灣正展現，其因晶片製造日益增長的主導地位而累積的經濟實力。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》指出，2025年的台灣正展現，其因晶片製造日益增長的主導地位而累積的經濟實力，包括威脅要切斷對南非的晶片供應、台積電向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁訴訟、台積電離職與在職工程師涉嫌洩露關鍵2奈米技術遭台灣檢方起訴，2日檢方認定東京威力科創（TEL）涉犯國家安全法等4罪嫌，追加起訴等等。

根據報導，台灣生產世界上大部分最先進的半導體，其企業經常因智慧財產權問題成為與北京有關的實體的目標，而北京正在大力發展自己的晶片能力。

2025年的台灣正不斷展現其在晶片製造領域日益增長的主導地位所累積的經濟實力。今年9月，台灣威脅要切斷對南非的晶片供應，這些晶片被用於包括電動車和手機在內的大多數電子產品。

另上個月底，台積電前資深副總羅唯仁退休後轉職英特爾，由於羅唯仁疑帶走台積電2奈米機密資料，台灣高檢署智財分署為保全證據，指揮調查局持搜索票，對羅唯仁位於台北市、新竹縣住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟等相關證物；檢察官同時向智財法院聲請扣押羅唯股票、不動產，法院裁准。

而在更早之前，智慧財產檢察分署於8月底起訴任職東京威力科創的陳力銘及任職台灣積體電路製造股份有限公司的吳秉駿、戈一平等3人，認定3人竊取台積電國家核心關鍵技術營業秘密，涉犯營業秘密法、國家安全法等罪嫌，而昨（2）日高檢署認定東京威力科創涉犯國家安全法等4罪嫌，追加起訴，建請罰金刑1.2億元。

台積電表示，將繼續加強監控體系，並根據需要與監管機構密切合作，以保護其競爭力。《Tomshardware》報導則指，台積電被認為是晶片製造領域最先進的公司，為輝達（NVIDIA）、AMD和蘋果（Apple）等公司提供基礎的半導體製程，讓它們得以打造各式運算產品。

先前《彭博》在抵制南非晶片事件中，就曾報導，台灣多年來，將自身在供應先進晶片方面的主導地位，視為抵禦中國侵略的盾牌，如今，台灣正嘗試把晶片業支配地位「武器化」，認為這是台灣政府罕見出現的強勢作為。

而隨著人工智慧（AI）產業的爆炸式增長，以及中國不斷尋求併吞台灣，台積電和台灣再次凸顯了其在全球安全中的重要性。

