退休部長身家千萬卻活得像窮人！老婆快冷死還拒開暖氣 原因好傻眼

〔財經頻道／綜合報導〕每個人都希望老後能「安心生活」，因此談到退休生活，大家最怕的往往是「錢不夠」，不過即使擁有足夠的資產，現實中真正能感到安心的人並不多。日本一名66歲老翁田中健二（化名）是公認的「勝利組」退休族，過去在大型製造業公司擔任部長職的他，不只薪水高、退休金也多，照理來說應該會有著無虞的退休生活，但健二退休後總是害怕「錢不夠用」，縮衣節食過度節約，像是妻子在寒冷的天氣開暖氣，他卻反叫妻子關掉暖氣、多穿點衣服就好，令妻子傻眼又無奈。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京的健二60歲退休時，房貸已全數繳清，拿到退休金約3000萬日圓（約615萬元新台幣），加上在職時期的累積的積蓄等，其資產總額接近5000萬日圓（約1026萬元新台幣）。此外，他的厚生年金每月可領約19萬日圓（約3.89萬元新台幣），夫妻合計年金收入約26萬日圓（約5.33萬元新台幣）。

即便健二擁有足夠的存款，但他卻對未來過度擔憂，把「不花錢」變成主要目標，妻子洋子（63歲，化名）抱怨：「每次新聞報導物價上漲，丈夫就過度反應。他會說：『現在沒事，但未來不知會如何。如果物價上漲，現有資產價值只會貶值』，然後像以前當部長一樣，要求削減家計開銷。」

這種「減少成本」的目標，直指日常生活中的微小支出。洋子抱怨，她在某個寒冷的早晨待在客廳時，健二竟要求關掉暖氣，認為才11月而已，多穿點衣服應該就能撐得住。即使洋子抱怨寒冷，他也不理會，僅說「看看電費漲了多少」。

據說健二透過關暖氣節省的金額，計算下來每月僅約600日圓（約123元新台幣），這種擁有數千萬日圓資產，卻為了幾百日圓而在家裡穿上羽絨衣過活的生活，讓洋子直呼「完全無法理解」。

健二的節約之手甚至延伸至餐費，過去會挑選產地與品質的食材，如今以「盡可能便宜」為標準。也幾乎不會外食，只因健二認為「在家吃比較便宜」。

這個極端節約生活的結果，讓他們的帳戶出現奇妙現象。洋子說：「退休6年了，資產不減反增。僅靠年金就能支應生活費，加上丈夫極端抗拒開銷，錢只是一直累積。」

洋子無奈地說：「賺了這麼多錢都不花，究竟是為了什麼一直忍耐呢？」

報導指出，像健二這樣，擁有充足資產卻因對未來焦慮，而極端抑制支出的人並不少見。雖然通膨確實會降低資產實質價值，但過度節約會明顯降低「生活品質」。帳戶數字增加所帶來的安心感當然存在，但若因此導致夫妻關係緊張，就本末倒置了。

報導提到，真正的「勝利組老後」，不在於存摺數字最高，而在於如何善用剩餘時間、讓生活更充實，而非「死的時候最有錢」。

