「繳破千會費」划算嗎？專家曝好市多4款商品秒回本

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以物美價廉聞名，然天下沒有白吃的午餐，要撿便宜，得先繳逾千元的會員費，然而對於小家庭，或單身族真的值得嗎？專家表示，只要在好市多買烤雞、老花眼鏡、預製餐和橄欖油4款商品，不僅回本，還可幫你省下不少錢。

《GoBankingrates》報導，雖然好市多需繳年費，且商品是大量採購，但只要善加利用，你會發現好市多的商品，實際上每月可幫你省下不少開銷，專家更點名，光買以下4款商品，就值回票價。

1、預製餐

Costco提供種類繁多的即食餐，這些餐食要麼是全熟的，要麼大部分都已準備好。根據CouponFollow的高級趨勢分析師兼金融專家凱瑞（Clay Cary）稱，這些餐點通常被認為是方便快速的平日晚餐選擇。

凱瑞說，「如果你通常每月外出就餐3到4次，每人花費15到20美元（每次花費高達數百美元，具體取決於人數），那麼花18到20美元在Costco 購買1份餐食就可以代替1次完整的外出就餐」。

她進一步指出，如果你1個月內多次購買Costco的餐食，你就能省下不少錢。

2、Kirkland Signature有機特級初榨橄欖油

凱瑞強調，好市多也提供高檔橄欖油，銷售遠超普通雜貨店，價格也低於一般雜貨店的同類產品。

「2升裝的Kirkland Signature有機特級初榨橄欖油售價大約在19美元到31美元之間，具體價格取決於銷售地點。義大利版的橄欖油也是2升裝。超市裡普通裝的特級初榨橄欖油，750毫升到1公升的價格可能在10美元到15美元之間，」凱瑞說。

「如果你每月用量約為1公升，平均價格為12美元，那麼改用Costco的2公升裝，每公升就能節省一大筆錢，」凱瑞補充道。 這筆節省足以在第1個月就收回成本，尤其如果你經常在家做飯的話。

3、老花眼鏡

「Costco的眼鏡和老花眼鏡價格非常合理。你可以在他們的老花眼鏡區找到價格實惠的選擇，」凱瑞解釋道。

為了進行比較，凱瑞舉例說，藥局或眼鏡店一副眼鏡的價格可能在60到100美元甚至更高。 「花30美元買3副眼鏡，且品質還不打折扣，」凱瑞說。

凱瑞認為，如果您要為多個家庭成員購買眼鏡，或者想為商務或度假準備備用眼鏡，這尤其是一個明智的理財決策。 「好市多眼鏡店的處方鏡片和眼鏡價格也備受好評，」凱瑞補充道。

4、Kirkland Signature 烤雞

凱瑞的最後1個推薦是好市多（Costco）的常備商品，招牌烤雞，這款烤雞深受大眾喜愛，售價約4.99美元，不過偶爾有些門市的價格會略高一些。

「1隻售價不到6美元的整雞比買生雞肉自己烤便宜得多。而且，這比花20到30美元買1份同樣或類似的家庭晚餐外賣要划算得多，」凱瑞說。凱瑞解釋說，如果再添​​加一些家裡現有的簡單配菜，不到10美元就能做好一頓晚餐。 「如果還能把剩下的肉做成三明治或湯，那就更划算了。」凱瑞補充道。

