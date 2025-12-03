金價飆到1萬美元...AI大爆炸 ? 這家投行2026「離譜預測」超瘋狂登場

預計金價將飆到1萬美元？Saxo Bank的2026「離譜預測」超狂登場。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕丹麥投行Saxo Bank依照慣例端出每年最受矚目的「離譜預測」（Outrageous Predictions）。這一系列「不太可能，但一旦發生足以震撼全球金融市場」的超狂情境。據報導，2026版再次突破極限，包括金價將暴衝到1萬美元、量子運算引發全球恐慌，到AI自動化全面失控、觸發萬億美元級清理行動，甚至還扯到泰勒絲婚禮拉動全球經濟。

Saxo Bank 指出，他們歷來的離譜預測不代表官方立場，而是提醒投資人注意那些「被忽略的巨大風險」。但更驚人的是，2025版的部分預測，目前正逐漸成真，包括川普關稅政策會讓美元走弱，如今美元年內已下跌8%，創2017年以來最差紀錄；此外，該投行也曾預測輝達市值飆升，現今已正式超越蘋果。

對此，分析師指出，在這樣的背景下，Saxo Bank在2026版的離譜預測，看起來好像也沒這麼「離譜」了。

據報導，Saxo Bank分析師Neil Wilson提出，市場資金將瘋狂湧入黃金、白銀等最古老的避險資產，使金價在恐慌潮中一路飆升到1萬美元，大幅推高相關公司如IBM與網路安全類股的波動。

另外，他還提出的「量子運算黑天鵝」。他認為量子電腦的突破速度可能遠比市場預期快，不但能瞬間破解現有加密系統，還會直接撞擊金融市場神經，引爆全球信任危機。

此外，另一大膽預測則是2026年AI代理系統將滲透到所有運營流程，從企業決策、財務流程、製造生產到交通與能源管理都被自動化。這套高度互聯的 AI網路一旦出現連續錯誤，後果不堪設想，包括演算法閃崩、AI會計系統爆出大規模造假、機器人因錯誤指令造成工廠事故。

這一場規模達「數兆美元」的清理工程，將迫使全球企業把錢砸向安全審計、顧問服務與簡化程式碼庫。相對地，那些過度依賴 AI、自動化程度過高的平台估值恐遭重擊。

除了科技驚悚情境之外，也有部分較輕鬆、但「離譜得蠻有創意」的預測。例如，泰勒絲與 Travis Kelce 的盛大婚禮被描述為「拯救全球經濟」的文化級事件，理由是消費、觀光與媒體效應大爆發。

還有美國2026中期選舉變得罕見的平和，引發新的團結風潮。而減肥藥普及到連寵物界都在用，還有SpaceX 終於宣布IPO，甚至Fortune 500裡會出現第一家由AI模型擔任CEO的企業。

市場認為，Saxo Bank公布這些離譜預測，聽起來像Netflix科幻影集，但的目的不是嚇人，而是提醒市場，真正的黑天鵝往往不是不可能，而是不被認為可能。







