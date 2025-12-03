繼Costco之後 ! 日本「9大企業」也出手 就非法關稅提告川普要退款

日本九家大型企業就關稅問題起訴美國政府，爭取退還已繳關稅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕繼美國超市巨頭好市多（Costco）控告川普政府，要求確保在最高法院否決對等關稅的正當性後，許多跨國商業巨頭及中小企業也紛紛提起類似訴訟，期望透過法院判決獲得退稅。

日媒指出，正當美國聯邦最高法院正在審理川普政府高額關稅措施是否合法之際，昨（2日）傳出包括豐田通商在內的9家日本大型企業的美國關係公司，已正式向美國政府提出訴訟，要求一旦最高法院裁定「互惠關稅」等措施違法，美方必須全額退還已支付的關稅。

請繼續往下閱讀...

報導指出，目前提出訴訟的日本企業包括：豐田通商、住友化學、Ricoh（理光）、橫濱橡膠、日本碍子（NGK Insulators）、牛尾電機（Ushio）、川崎摩托、Proterial（前身為日立金屬）、以及工具機大廠Yamazaki Mazak等9家公司的美國子公司。

這些日本企業在訴狀中強調，即使最高法院最終裁定互惠關稅等措施違法，也無任何機制能保證已繳納的關稅會被退還，因此必須透過訴訟要求美國政府承諾，全額返還不當徵收的關稅。

此外，日本企業還要求美國法院裁定相關關稅措施違法，並對美國政府發布禁制令，禁止未來再對相關產品加徵類似關税。

這起集體行動突顯日系企業對美國關稅政策風險的警惕，也讓最高法院的最終裁決備受關注，因為這不僅關乎進出口成本，更可能牽動未來的美日貿易關係與供應鏈布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法