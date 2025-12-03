快入手！好市多11種「殺紅眼」商品 最多下殺約5折

好市多12月11種「殺紅眼」商品，最多下殺約5折。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕時序進入12月，這意味著光明節、聖誕節和新年即將到來，節日氣氛也全面爆發，想在節日購物清單上盡可能節省開支的消費者，千萬別錯過好市多（Costco），美媒報導，好市多本月已下調了許多商品價格，而爐灶、菲力牛排威靈頓等11款殺紅眼商品，至少便宜2成，折扣最高逼近5折，值得快趕入手。

《Eat This, Not That!》報導，好市多本月優惠較大的商品，從節日禮籃到濕紙巾等日用品，應有盡有，以下是11款值得購買的商品。

請繼續往下閱讀...

1、Hickory Farms 節日盛大肉類和起司禮籃

Hickory Farms 的這款節日特惠肉類起司禮籃重達近5磅，包含肉類、起司、餅乾等，現價99.99美元（約新台幣3140元），原價129.99美元（約新台幣4082元），折價23%。 「這是送人的禮物，收禮者非常喜歡！」1位顧客讚不絕口。

2、Rastelli's 菲力牛排威靈頓

Rastelli's 菲力牛排惠靈頓現價119.99美元（約新台幣3768元），原價149.99美元（約新台幣4710元），優惠20%，是精緻晚餐或節日盛宴的完美之選。「這道菜的主角是鮮嫩多汁、風味十足的菲力牛排，淋上濃鬱的波托貝羅蘑菇醬，再裹上酥脆的奶油酥皮。」品牌介紹道。

3、HeatTrak加熱式融雪融冰墊

HeatTrak加熱式融雪融冰墊現價299.99美元（約新台幣9420元），原價379.99美元（約新台幣1.19萬），折價21%。這款防滑墊專為冬季戶外使用而設計。 「無需鏟雪或撒鹽；讓墊子完成所有工作，這樣您就可以去做更重要的事情了。」該品牌表示。

4、DUDE 濕紙巾

DUDE無香型保濕加長可沖洗濕紙巾現價20.99美元（約新台幣659元），原價25.99美元（約新台幣816元），折價19.23%。 “DUDE濕巾適合所有年齡段的人，”1位 Costco 會員說道，它不僅適用於個人衛生，還能在不方便淋浴時進行簡單的清潔。旅行時非常方便，放在車裡也可以用來擦拭狗狗的爪子。

5、LG嵌入式爐灶

Costco現售LG 6.3 立方英尺智慧電磁爐嵌入式爐具，配備空氣炸和風扇對流功能，售價1149.99美元（約新台幣3.61萬），省900美元（約新台幣2.82萬），折價達44%。 「這款爐具能做到我以前瓦斯爐的所有功能，而且清潔只需 2 分鐘！加熱速度比瓦斯爐還快。太喜歡了！」1位顧客在評論中寫道。

6、Vacaville 水果公司 節日快樂乾果堅果鐵盒

瓦卡維爾水果公司節慶乾果堅果鐵盒現正特價促銷，僅售29.99美元（約新台幣942元），原價34.99美元（約新台幣1099元），優惠14.28%。 這款精美禮品包含最優質的梨子和杏乾，以及加州天使李子、加州頂級杏仁和開心果等等！如此美味，令人難以抗拒。

7、博世全自動濃縮咖啡和冷萃咖啡機

今年冬天，用博世800系列全自動義式咖啡機和冷萃咖啡機溫暖身心吧！現折價500美元僅需1199美元（約新台幣3.76萬），折扣達29.42%。1位顧客評論道：買得太值了！第1個月我們就做了大約100杯飲品，每1杯都美味極了。自動牛奶系統運行完美，大大簡化了製作過程。

8、All-Clad 搪瓷鑄鐵 12 吋煎鍋

這款 All-Clad 12 吋琺瑯鑄鐵煎鍋現價89.99美元（約新台幣2826元），原價114.99美元（約新台幣3611元），優惠21.74%。 「使用 All-Clad 琺瑯鑄鐵鍋，烹飪輕鬆便捷，只需加一點油，食物即可輕鬆脫落，每次清洗都毫不費力。」

9、Circulon不沾橢圓形烤盤（附烤架）

這款 Circulon 不沾橢圓形烤盤（附烤架）目前售價44.99美元（約新台幣1413元），深受顧客喜愛。 「我平常不怎麼做飯，但今年感恩節晚餐我用了這個烤盤。效果非常好，而且清洗也很方便。Costco 出品，物美價廉。」1位顧客評論道。

10、Ninja 專業攪拌機

Costco 的Ninja 專業攪拌機（帶 Auto IQ 功能）現價59.99美元（約新台幣1884元），原價79.99美元（約新台幣2512元），優惠25%。 “我們想換掉之前的 Cuisinart 攪拌機/食物處理器，”1位顧客在評論中寫道，“很高興我們選擇了這款。它能快速完美地攪拌冰沙，而且用來攪拌湯和碎冰也很棒。物超所值。”

11、Rabbit 5件式電動葡萄酒套裝

Rabbit 五件式電動葡萄酒套裝現價29.99美元，原價39.99美元（約新台幣1256元），優惠25%。 「每件工具都經過精心設計，讓開瓶、倒酒和保存葡萄酒變得簡單而優雅。憑藉其時尚現代的設計，這套產品將為任何家庭酒吧增添格調，脫穎而出。它採用優質材料製成，經久耐用，是招待客人、饋贈親友或日常享用的完美之選。」該公司表示。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法