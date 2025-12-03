從零經驗開始！2年就回本、現年收1491萬 她揭創業心路

卡米說，她每週花大約10個小時在社群媒體上發布關於她創業經歷的貼文。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕美1名38歲創業者卡米，原是1名護理師，5年前決定轉換跑道，在經過考察後，決定賣房經營自助洗衣店，在創業初期，除了白天工作，還要花很多時間在社群媒體上製作和發布關於她的洗衣店以及經營經驗的影片，不過，洗衣業利潤非常高，因此，她在不到2年就還清洗衣店貸款，為專心經營洗衣店，2年前她辭掉工作，如今年營收47.5萬美元（約新台幣1491萬），卡米估計，大約6、7年後她可能就可退休。

CNBC報導，在亞利桑那州1個溫暖的冬日，卡米的自助洗衣店裡擠滿了顧客，他們把衣服放進洗衣機和烘乾機裡，員工們則忙著處理送來的衣物。

請繼續往下閱讀...

卡米說，對她而言，把經營洗衣店當作唯一的職業是一種令人欣喜的節奏轉變。

卡米回憶創業過程，在1家大型醫院的骨髓移植科當了13年護理師後，她想換個工作。但她不想為此重新入學。「所以我知道，我擺脫工作的唯一途徑就是自己創業，」她說。

她考察過幾個創業項目，包括出租儲物間和購買移動房屋營地。後來，她在 bizbuysell.com 上看到了洗衣店的出售訊息，這是1個買賣小型企業的交易平台。

卡米說，1位朋友把她介紹給了她的叔叔，叔叔自己也擁有兩家自助洗衣店。 「他和我一起看了看帳目，然後說了1句我永遠也忘不了的話。他說，『你知道嗎，如果我能回到過去…我絕對不會去上大學，也不會去讀碩士』」，他當時說，我只會買自助洗衣店，因為自助洗衣店就是賺錢的代名詞。

於是，卡米決定投入洗衣店，在2020年4月以31萬美元價格賣掉房子，並花30萬美元出手收購了1家衣洗店，然而當時的房子還有貸款，因此，她只從這筆交易中獲得15萬美元，並再從存款拿出5萬美元，當做洗衣店的頭期款。

卡米說，這家自助洗衣店已經經營了20多年，一直「獲利」。她接手後，投入了2萬美元進行翻新，例如更換照明、地板和粉刷牆壁，讓店面更有「家的感覺」。

為了擴展業務，在創業初期，其實是非常艱辛，不僅白天要在醫院工作，她每週大約會花10個小時在社群媒體上製作和發布關於她的洗衣店以及經營經驗的影片。

加上，之前沒有任何領導或企業經營經驗，於是她會花很多時間，收聽商業播客、閱讀書籍，並儘量每年參加至少1到2次洗衣店行業會議，以了解最新的行業趨勢、軟體和技術。

隨著事業發展越來越大，為了專心創業，於是在2023年4月，她辭去了護理師的工作。

如今洗衣店有6名員工，包括1名兼職人員，根據CNBC Make It查閱的文件顯示，卡米的洗衣店去年收入約47.5萬美元，她還表示，2024年她透過6個月的社群媒體發文賺了大約2.2萬美元，預計2025年收入將大幅成長至20萬美元」。

根據洗衣協會統計，普通的自助洗衣店每年可產生1.5萬美元至30萬美元的現金流，市值從5萬美元到超過100萬美元不等。卡米估計，她大約6、7年後可能會退休，或者繼續擁有這家店，並僱用其他人來經營。

她還表示，她可以收購第2家店面，買下別人的洗衣店或從零開始，發展壯大，最終出售獲利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法