亞馬遜攜手輝達強化AI晶片技術 搶攻雲端市場

〔記者邱巧貞／台北報導〕亞馬遜（Amazon）在拉斯維加斯舉行的AWS re:Invent雲端大會上，正式宣布與輝達（Nvidia）擴大合作，AWS未來自研AI晶片將導入輝達關鍵技術，進一步強化其在AI基礎建設市場的競爭力。

AWS表示，下一代自研晶片Trainium 4將採用輝達核心技術NVLink Fusion，能在不同類型晶片間建立高速連結，使AI伺服器具備更大規模、更高速的跨節點溝通能力。AWS尚未公布Trainium4的正式上市時程，但強調此技術將成為訓練大型AI模型的基礎關鍵。

除了未來佈局，AWS也宣布採用Trainium 3的最新AI伺服器正式上線。AWS資深副總裁Dave Brown表示，新款伺服器每運算效能較前一代提升逾四倍，功耗降低約四成，強調將以「價格效益」與包括輝達在內的業者競爭，吸引企業導入。

據外媒報導，今年re:Invent大會正值華爾街關注AWS能否強勢搶下AI雲端合約之際，AWS雖仍是全球最大雲端服務供應商，但正面臨與微軟及Google母公司Alphabet的激烈競爭。其中，Google近期聲勢尤為強勁，旗下Gemini 3模型亮相後令華爾街高度振奮，市場更傳出Meta有意採用Google自研AI晶片，更推升其市場期待。

對AWS而言，Trainium是其主打「降低企業AI運算成本」的重要武器，亞馬遜執行長Andy Jassy更透露，Trainium已成為「數十億美元規模的業務」，且季度成長高達150%。

除了晶片與伺服器，AWS也同步推出自家AI模型系列Nova的新版本，強調速度更快、反應更即時，可回應圖片、文字、語音、影片等多模態提示，強化企業端AI應用的深度與準確性。即便面臨ChatGPT、Claude、Google Gemini等競爭者壓力，但整體AI與雲端基礎設施需求強勁，AWS上季仍交出20%的營收成長。

