美股收盤》降息預期升高！道瓊收紅185點 台積電ADR漲1.53％

2025/12/03 06:05

週二美股收高。（美聯社）週二美股收高。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週二（2日）收高，為7個交易日中第6天上漲，除了科技股提振，市場對美國聯準會（Fed）下週降息的預期高漲。道瓊工業指數上漲185.13點、0.39%，標普500指數上漲0.25%，那斯達克指數上漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.84%，台積電ADR上漲1.53%，收在292.09美元。

綜合外媒報導，債券殖利率上升放緩，比特幣價格反彈，促使股市回升，比特幣週二一度上漲約7%，收復前一日的部分跌幅。與AI相關的科技股也支撐整體市場，人工智慧晶片巨擘輝達上漲0.86%，人工智慧基礎設施扮演重要角色的Credo獲利優於預期，股價飆漲逾10%，並創下新高。

美股本週開盤走低，週一結束了先前連續5個交易日的上漲。近幾週來，避險情緒持續升溫，投資者擔憂持續通膨、估值過高以及人工智慧投資回報等問題，這給牛市帶來了壓力。市場目前樂觀地認為，聯準會將在下週的政策會議降息，根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，預期聯準會降息的可能性約為89%，遠高於11月中旬的預測。

道瓊工業指數上漲185.13點或0.39%，收47474.46點。

標準普爾指數上漲16.74點或0.25%，收6829.37點。

那斯達克指數上漲137.75點或0.59%，收23413.67點。

費城半導體指數上漲128.94點或1.84%，收7149.47點。

