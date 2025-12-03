金融三業前10月大賺8426億 今年有望創歷史次高

根據統計，今年前十月金融三業稅前盈餘達8426.2億元，有機會創下史上次高紀錄。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金融三業今年獲利挑戰史上第二高！根據金管會統計，今年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8426.2億元，若以2021年創下的史上次高紀錄9363億元來看，今年2025年很有機會可以打破超越，成為歷年金融三業的獲利次高。

今年已經進入最後一個月，國內相關統計數字，也陸續出爐公布。其中，所謂「金融三業」是包含「銀行業」、「保險業」及「證券、期貨、投信業」合稱之。

首先，若先看整體的數字，也就是「金融三業」的合計獲利金額。根據金管會統計，2025年前十月，「金融三業」合計獲利金額為8426.2億元，較去年同期年減幅為11%；金融業主管分析，通常第四季獲利會有不錯收穫，只要維持目前的動能不變，今年全年稅前盈餘是有機會挑戰史上次高，也就是超越9363億元的紀錄。「如果可以加把勁，應該至少可以衝到9400億元以上，獲利就能創下史上第二高」。

「其實，現在進入最後關鍵，就是要看銀行業表現」。金融業主管表示，「金融三業」獲利表現，目前佔最大宗就是「銀行業」。其中，「銀行業」又可分為6個產業，包括本國銀行、外商銀行、陸銀（中銀） 、信合社、票金公司及儲匯（郵局）等。

根據金管會統計，若單獨觀察「銀行業」的獲利，今年前十月為5462.5億元，已經創歷年同期最高，銀行局副局長王允中表示，主要是主要受惠於利息與手收淨收增加。

其次，在「證券、期貨及投信業」方面，10月底合計稅前淨利為1285.70億元，較2024年同期稅前淨利1279.74億元，增加5.96億元，增幅0.47%。至於有關近五年（2021~2025）證券、期貨及投信三業同期獲利狀況，分別為1,175.83億元、530.09億元、799.20億元、1,279.74億元及1,285.70億元。若以2025年截至10月底與2021年同期比較，稅前淨利增加109.87億元，增幅9.34%。

再者，就「保險業」方面，可分為「壽險」與「產險」。根據統計，前十月保險業獲利1678億，較去年同期減少1620億，減幅49.1%；其中，壽險業前十月稅前淨利為1380億，年減少1683億元、減幅54.9%。前十月產險業獲利298億元，年增63億元、26.8%。

