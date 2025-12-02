Costco就「非法」關稅起訴川普政府 要求全額退款

Costco已對川普政府提起訴訟，質疑根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 徵收關稅的合法性。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco已對川普政府提起訴訟，質疑根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 徵收關稅的合法性。該訴訟凸顯人們的擔憂：如果最高法院裁定關稅非法，所有已繳納關稅的企業是否都有資格獲得退款。

此前，美國海關與邊境保護局拒絕了好市多推遲最終關稅裁定期限的請求，好市多因此尋求緊急訴訟。

自10月下旬以來，多家公司已在美國貿易法庭提起類似訴訟，質疑川普總統援引《國際緊急經濟權力法》徵收關稅的做法。這些公司包括露華濃消費品公司和 川崎摩托車製造公司。

然而，經濟學家警告，即使法院裁定關稅無效，也未必能立即消除現有的貿易壁壘。預測市場顯示，法院維持關稅的機率已大幅下降至21%。即將宣布對川普根據1977年《國際緊急經濟權力法》 行使的緊急關稅權力作出決定，該權力可能使高達1450億美元的關稅失效。

