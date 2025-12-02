「性感輪廓」+「醜陋時髦」合體！Prada收購Versace

普拉達（Prada）集團週二宣布，正式以12.5億歐元的價格收購米蘭時尚競爭對手凡賽斯（Versace）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕普拉達（Prada）集團週二宣布，正式以12.5億歐元（台幣440億元）價格收購米蘭時尚競爭對手凡賽斯（Versace），這使得以「性感輪廓」（sexy silhouettes）而聞名的凡賽斯與普拉達的「醜陋時髦」（ugly chic）美學魅力歸於同一屋簷下。

Prada在一份簡短聲明中表示，在獲得所有監管部門的批准後，此次收購已經完成。

Prada 繼承人Lorenzo Bertelli將擔任Versace的執行主席，並引領Versace進入下一個發展階段，同時他也將擔任集團行銷總監和永續發展主管。

位列全球十大最知名品牌之一的Versace，長期以來在市場上的表現一直不盡人意。擁有Michael Kors和Jimmy Choo的Capri Holdings於2018年斥資20億美元收購Versace，但在近來「低調奢華」的時代，該公司一直難以確立Versace大膽的品牌形象。Versace佔Capri Holdings2024年52億歐元營收的20%。

Prada強調，擁有47年歷史的Versace品牌蘊藏著「巨大的未開發成長潛力」。

