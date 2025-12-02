自由電子報
輝達GPU市占率92％居龍頭 英特爾首度達破1％里程碑

2025/12/02 21:43

輝達GPU市占率92%。（路透）輝達GPU市占率92%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕市場研究機構Jon Peddie Research（JPR）公佈第3季GPU數據顯示，輝達毫無懸念以92%的市占率居於龍頭地位，儘管該市占率較上一季的94%下滑，但每10張售出的顯卡中，超過9張仍基於輝達的GPU。

Tom’sHardware報導，關稅的不確定性使2025年第2季的顯卡銷售激增，抵銷了第3季的成長。第3季的顯卡銷售仍然上升，但增幅低於同期水準。JPR指出，第3季2.8%的增幅遠低於同期10年平均11.4%的漲幅。

分析師認為，更重要的是，這可以說明為，第2季「因即將生效的關稅而引發的恐慌性購買」。由於關稅將導致零售價格不確定，美國買家自然決定提早購買他們的獨立顯卡（AIB）。

AIB市場的變化使英特爾的市占率首度突破1%。超微市占率也上升，其RDNA 4架構的Radeon RX9000系列顯然廣受歡迎，使其市占率達7%，較第2季上升0.8%。

另外，值得注意的是AIB在桌上型電腦的滲透率。2025年第3季達162%，顯示該季GPU的升級非常活躍，系統升級的速度超過新裝置的速度，由於個人電腦系統在使用期間，通常GPU升級1至2次，所以該比例高於100%，而162%的數字十分之高。

